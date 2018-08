Widerstand gegen Polizeibeamte endet in Arrestzelle

Als die Beamten den Streit schlichten wollten, wurden sie von einem 26-Jährigen massiv körperlich angegriffen, wobei der junge Mann mit einem Polizeibeamten zu Boden stürzte. Hier konnte er unter Kontrolle gebracht und gefesselt werden. Aufgrund seiner fortwährenden Aggressivität wurde er zur Polizeidienststelle verbracht und in Gewahrsam genommen. Zuvor wurde bei ihm von einem Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Bei der Auseinandersetzung wurde der 26-jährige Beamte leicht verletzt (Prellungen, Schürfwunden, Schwellungen), sein Kollege blieb unverletzt. Der Angreifer stand erkennbar unter Alkoholeinfluss.

Rotlicht-Unfall

Am Montag, um 18:20 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Fiat die Luitpoldstraße, vom Schlossplatz kommend, in Richtung Friedrichstraße. Zur gleichen Zeit bog der Fahrer eines VW von der Treibgasse nach links in die Luitpoldstraße in gleicher Fahrtrichtung ein. Der Fiat-Fahrer missachtete das Rotlicht, worauf es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Autos kam. Hierbei entstand ein Schaden von cirka 3.000 Euro.

Fahrraddiebstahl

In der Zeit von Samstag, 07:45 Uhr bis Montag, 09:00 Uhr verschwand vom Freihofsplatz ein verschlossenes Fahrrad der Marke Haibike, Farbe grünschwarz, im Zeitwert von 300 Euro.

Betäubungsmittelverstoß

In der Ludwigstraße wurde am Montag, kurz vor 22 Uhr, ein 32-Jähriger von einer Polizeistreife kontrolliert. Hierbei konnten die Beamten in seiner Hosentasche etwa zwei Gramm Speed auffinden und sicherstellen.

Joint geraucht

Bereits um 21:10 Uhr am Montag wurde am Perth Inch in der Suicardusstraße eine Personengruppe überprüft, nachdem die Ordnungshüter intensiven Marihuana-Geruch wahrgenommen hatten. Bei einem 20-Jährigen entdeckten sie daraufhin einen angerauchten Joint sowie eine geringe Menge Cannabis in einem Tabakbeutel. Das Rauschgift wurde sichergestellt, Anzeige wird vorgelegt.

Ruhestörung endet mit Anzeige

Obernau. Nach mehreren Mitteilungen über laute Musik und Lärm wurde in Obernau in der Mozartstraße auf einem abgesperrten Schulhof eine Personengruppe überprüft. Hierbei entdeckte eine Streifenbesatzung bei einem 18-Jährigen eine geringe Menge Haschisch. Außerdem erhält der Besitzer des Rauschgifts und sein 18-jähriger Begleiter eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, da sie sich unerlaubt auf dem abgesperrten Schulgelände befanden.

Graffiti-Schmierereien in Mainaschaff

Mainaschaff. In der Zeit von Freitag bis Montag wurde in der Johann-Dahlem-Straße an einer Wand ein cirka zwei x drei Meter großes unleserliches Graffiti in den Farben hellblau und rosa angebracht. Die Reinigung schlägt mit cirka 1.500 Euro zu Buche.

Lack zerkratzt

Haibach. In der Zeit von 7 Uhr bis 17 Uhr wurde am Montag in der Ludwig-Kunz-Straße die rechte Fahrzeugseite an einem gelben Seat Ibiza von einem Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden wird auf cirka 1.500 Euro geschätzt.

Hilflose Person

Kleinostheim. Nach einem Zeugenhinweis konnte am Dienstag um 00:15 Uhr in der Kirchstraße ein 16-jähriger Schüler betrunken und hilflos auf dem Boden liegend angetroffen werden. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde er ins Klinikum verbracht und durch die Polizei die erziehungsberechtige Mutter verständigt. Ein Atemalkoholtest war ihm nicht mehr möglich.