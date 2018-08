Stadtfest: Polizei Aschaffenburg lobt besonnene Gäste

Besonders hervorzuheben ist das friedliche und besonnene Verhalten der Festgäste, welches - abgesehen von kleineren Zwischenfällen - trotz des hohen Besucheraufkommens für einen reibungslosen Ablauf gesorgt hat. Ganz ohne polizeiliche Einsätze ging das Fest aber auch in diesem Jahr nicht „über die Bühne“.

Insbesondere in Gestalt einer anhaltend hohen Polizeipräsenz auf dem und um das Veranstaltungsgelände sowie mit einigen ergänzenden Maßnahmen hat die Polizeiinspektion Aschaffenburg ihren Teil zur Sicherheit auf dem diesjährigen Aschaffenburger Stadtfest beigetragen. Die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, dem Veranstalter, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst in einem gemeinsamen Einsatzstab hat sich erneut bewährt - auch niederschwellige Sicherheitsstörungen konnten in diesem bewährten Rahmen schnell bewältigt werden.

In der Hauptsache ist der - aus polizeilicher Sicht - ruhige Verlauf des zweitägigen Festes jedoch sicherlich den Besuchern zu verdanken. „Die abgekühlten Temperaturen haben sich positiv auf Stimmung und Laune der Gäste ausgewirkt!“, so Gesamt-Einsatzleiter und stellvertretender Dienststellenleiter, Polizeioberrat Michael Dencinger, in einer Zwischenbilanz vom Samstagabend, die im Kern auch in der Nachbetrachtung Bestand hat. Ebenso erfreut zeigte sich Dencinger über die positive Rückmeldung zahlreicher Festgäste zur wahrnehmbaren Polizeipräsenz und den sonstigen getroffenen Maßnahmen.

Dennoch hatten die Einsatzkräfte auch in diesem Jahr wieder einige erwähnenswerte Sachverhalte zu bewältigen.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Bühnenfeuerlöscher am Schlossplatz missbräuchlich benutzt, ein Zelt an gleicher Örtlichkeit von unbekannten Tätern beschädigt und in der Sandgasse ein Ausschankwagen mit Graffitis verunstaltet.

Am Samstagabend wurden zwei Männer Hinter der Eich und in der Weißenburger Straße von einer Feststreife beim Konsum eines Joints erwischt. Zwei weitere urinierten auf öffentlicher Verkehrsfläche ungeniert in der Entengasse und in der Goldbacher Straße. In der Lamprechtstraße beleidigte ein 23-Jähriger mehrere Polizeibeamte und ließ sich nicht beruhigen. Er musste gefesselt und in Sicherheitsgewahrsam genommen werden.

Am Sonntagabend verschwand aus dem offenen Thekenbereich eines Cafes in der Herstallstraße eine Geldkassette. Außerdem wurde einer Besucherin unbemerkt auf dem Festgelände die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen.

Mit Blick auf die Dimensionen des Aschaffenburger Stadtfests ist die Polizeiinspektion Aschaffenburg mit diesem Einsatzaufkommen durchaus zufrieden.

dc/Meldung der Polizei Aschafenburg