Trotz Waldbrandgefahr Unrat verbrannt

Beim Eintreffen der daraufhin alarmierten Streifenbesatzung roch es zudem noch stark nach verbranntem Kunststoff. Das vor Ort offensichtlich angebrachte Schild der Stadt Aschaffenburg, dass aktuell kein offenes Feuer erlaubt sei, hatte der Verursacher gekonnt ignoriert. Auf ihn kommt nun eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie der Stadtsatzung zu, welche üblicherweise mit einem Bußgeld geahndet wird.

Zwei Pkws beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Erlenmeyerstraße zwei Pkw durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Gemeldet wurde zunächst lediglich die eingedellte Motorhaube eine Volvos. Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort fiel den Beamten auf, dass auch ein daneben geparkter Opel betroffen war. Bei diesem wurde der Spiegel auf der Beifahrerseite abgeschlagen. Der Schaden beläuft sich jeweils auf mehrere hundert Euro. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.



Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

Vorfahrt missachtet

Mainaschaff. Am Samstag gegen 17:00 Uhr wollte ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer von der Jahnstraße nach rechts in die Johann-Dahlem-Straße einbiegen. Von links kam ein weiterer Pkw, der selbst in die Jahnstraße einbog. Der junge Mann übersah dann wohl einen weiteren dahinter fahrenden Peugeot und fuhr an. Hierdurch missachtete er die Vorfahrt des geradeausfahrenden Peugeot woraufhin es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich kam. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Unfallbeteiligten.

Polizei Aschaffenburg