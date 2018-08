Zwei Autos nach Unfall Schrott

Gegen 17.45 Uhr hatte ein BMW-Fahrer die Autobahn in Richtung Frankfurt fahrend an der Anschlussstelle Bessenbach-Waldaschaff verlassen und wollte nach links auf die Staatsstraße in Richtung Bessenbach abbiegen. Dabei übersah er vermutlich einen in Richtung Waldaschaff fahrenden Mercedes und es kam zum Zusammenstoß. Anschließend landeten beide Fahrzeuge im Straßengraben.

Beide Fahrer kamen vermutlich unverletzt davon und wurden lediglich zur weiteren Untersuchung und Abklärung ins Krankenhaus eingeliefert.

An den beiden Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Diese mussten abgeschleppt werden. Die Polizei regelte den Verkehr. Während der Bergungsarbeiten musste der Kreuzungsbereich komplett gesperrt werden, was zu Behinderungen in alle Richtungen führte. Der Sachschaden dürfte sich auf über 10.000 Euro summieren.

rah