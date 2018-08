Polizei schnappt Fahrraddieb

Die Ermittler konnten einen Zeugen ausfindig machen, der eine ihm nicht bekannte Person mit dem gestohlenen Rad gesehen hatte. Durch intensive Nachforschungen konnte der Fahrraddieb, ein 32-Jähriger, ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Das erbeutete Zweirad hatte er inzwischen in eine andere Farbe umlackiert und die Rahmennummer verändert.

Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 20 Uhr wurde im Stadtteil Gailbach im Stengertsweg ein weißer Ford Fiesta von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der linken Seite eingedellt. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne Hinterlassen seiner Personalien.

Zusammenstoß verhindert – Verursacher haut ab

Eine 52-jährige Frau fuhr am Donnerstag um 9:45 Uhr auf der Ebertbrücke Richtung Schillerstraße, als ein Kleintransporter plötzlich versuchte, vor ihrem Auto einzuscheren. Die Fahrerin bemste sofort ab und wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei touchierte sie den Randstein. Der Fahrer des Kleintransporters setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Auto entstand ein Schaden von cirka 500 Euro.

Fahrradsturz mit Folgen

Am Donnerstag um 10:40 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Fahrrad verbotswidrig die rechte Seite der der Alois-Alzheimer-Allee in Richtung Stadtmitte. An der dortigen Bushaltestelle zog er versehentlich die Vorderradbremse zu stark und stürzte daraufhin über den Lenker auf den Gehsteig. Hierbei zog er sich Platz- und Schürfwunden im Kopf- und Gesichtsbereich zu und kam zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus. Einen Helm hatte er nicht getragen.

Graffiti-Sprühereien

In der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr bis Donnerstag, 7:30 Uhr wurde die Steinmauer am Eingang zur City-Galerie, Goldbacher Straße, von einem unbekannten besprüht. Der Reinigungsaufwand beträgt mindestens 100 Euro.

Kollision beim Abbiegen

Heigenbrücken. Am Donnerstag gegen 13 Uhr befuhr der Fahrer eines Lastwagen Opel die Staatsstraße 2317 und wollte an der Einmündung der Kreisstraße AB 23, in einer scharfen Kurve, nach links in Richtung Jakobsthal abbiegen. Dies deutete ein 75-Jähriger, der in gleicher Richtung unterwegs war, falsch und überholte, da er nach eigenen Angaben davon ausging, dass der Lastwagenfahrer am rechten Fahrbahnrand anhalten wolle. Auf regennasser Fahrbahn kam es zur Kollision, hierbei entstand ein Gesamtschaden von cirka 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Betrunkener stürzt vom Fahrrad

Großostheim. Am Donnerstag gegen 21:45 Uhr fuhr ein 68-Jähriger mit seinem Fahrrad von Wenigumstadt in Richtung Pflaumheim, hierbei stürzte er vom Rad. Anschließend kollidierte der Fahrradkorb noch mit einem geparkten Auto. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer nach Alkohol roch. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, die im Klinikum Aschaffenburg von einem Arzt durchgeführt wurde. Hier konnten auch die Schürfwunden und Kratzer medizinisch versorgt werden. Der Gesamtschaden beträgt 300 Euro.

Kleintransporter aufgebrochen

Bessenbach. "Im Gründchen" wurde am Donnerstag zwischen 18:30 Uhr und 21:15 Uhr ein Mercedes Sprinter von einem unbekannten Täter aufgebrochen. Dieser schlug eine Scheibe an der Beifahrerseite ein und entwendete Bargeld und diverse Kleinigkeiten aus dem Auto. Der Gesamtschaden beträgt cirka 1.500 Euro.

Polizei Aschaffenburg