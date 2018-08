Fehler beim Abfahren von Autobahn - Frau leicht verletzt

Gegen 21.15 Uhr fuhr sie aus Richtung Frankfurt kommend bei der Abfahrt von der Autobahn zu früh auf den Standstreifen, um rechts abzubiegen. Als sie ihren Fehler bemerkte, wollte sie wieder nach links auf den ersten Fahrstreifen wechseln. Dabei kollidierte sie seitlich mit einem dort fahrenden Sattelzug aus Bad Kreuznach. Durch den leichten Anstoß erschrak sie und übersteuerte ihren VW nach rechts. Infolgedessen stieß sie gegen die Außenleitplanke.

Mit einem starken Frontschaden und einem abgerissenen rechten Vorderrad kam der VW teilweise auf dem rechten Fahrstreifen, teilweise auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Lastwagenfahrer hielt auf dem Standstreifen an. Die Frau wurde von Kräften des Rettungsdienstes mit leichten Verletzungen ins Krannkenhaus in Aschaffenburg gebracht. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Sattelzug konnte weiterfahren.

Die Schadenshöhe beträgt etwa 3.500 Euro. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, sperrte den ersten Fahrstreifen und leuchtete die Einsatzstelle aus. Bis zur Räumung der Unfallstelle floss der Verkehr zweispurig links vorbei. Dabei kam es zu Behinderungen. Gegen 22.45 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

Unfallschwerpunkt Baustelle bei Hösbach/Goldbach

Der Baustellenbereich auf der A 3 bei Goldbach/Hösbach war am Donnerstagnachmittag Unfallschwerpunkt (wir berichteten). Darunter waren zwei „Spiegelkontakte“ beim Nebeneinanderfahren im eingeengten Bereich. Hier konnte die Unfallstelle jedoch sofort geräumt werden. Somit kam es nicht zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Gegen 16:15 Uhr kam es dann im Zuge eines Staus in Richtung Frankfurt zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge beim Fahrstreifenwechsel. Dabei wechselte ein Sattelzug aus Litauen die Spur und streifte einen BMW aus Friedberg. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge konnten weiterfahren. Der Gesamteinsatz zog sich bis etwa 17.15 Uhr hin, die Staulage dauerte allerdings noch geraume Zeit an.

Falscher Alarm - Feuerwehreinsatz auf der A 3

Waldaschaff, Kreis Aschaffenburg. Zu einem vermeintlichen Fahrzeugbrand mussten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei am Donnerstag gegen 17.25 Uhr auf die A 3 ausrücken. Auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt sollte am Kauppenabstieg zwischen den Ausfahrten Weibersbrunn und Bessenbach/Waldaschaff auf dem Standstreifen ein VW brennen. Nach dem Eintreffen konnte schnell Entwarnung gegeben werden. An dem VW aus Serbien entstand nach einem technischen Defekt leidglich eine starke Rauch- und Dampfentwicklung. Der VW wurde auf Veranlassung des Fahrers abgeschleppt.

Polizei Aschaffenburg