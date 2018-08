Langer Stau nach Unfall in A3-Baustelle

Kurz vor 16 Uhr musste ein Mercedes-Kleintransporter verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die Fahrerin eines holländischen Wohnmobils vermutlich zu spät und prallte in das Heck des Mercedes. Beide Fahrzeuge kamen nach dem Zusammenstoß in Höhe der Anschlussstelle Goldbach auf der rechten Spur zum stehen. Problematisch ist im Baustellenbereich für die Einsatzkräfte auch immer wieder die Anfahrt. Um den Rettungskräften die Arbeit zu ermöglichen, wurde die Autobahn in beide Fahrtrichtungen kurzzeitig voll gesperrt. Schnell konnte die Unfallstelle geräumt werden. Beide Fahrzeuge waren soweit fahrbereit, dass sie bis zum nächsten Parkplatz weiterfahren konnten.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro summieren. Der Verkehr staute sich in Richtung Frankfurt bis an die Kauppenbrücke. Auf der Gegenfahrbahn reichte der Rückstau bis zum Parkplatz Strietwald. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Goldbach und Waldaschaff.

rah