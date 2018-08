Unerlaubte Party im Schöntal veranstaltet

Die jungen Männer waren bereits sichtlich alkoholisiert, für Belehrungen nicht zugänglich und absolut uneinsichtig. Deshalb wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige an die Verfolgungsbehörde, Stadt Aschaffenburg, erstattet.

Geparkten Pkw angefahren und abgehauen

In der Zeit zwischen Dienstag, 13 Uhr und Mittwoch, 8:45 Uhr wurde in der Christian-Schad-Straße ein silberfarbener Opel Astra von einem unbekannten Pkw an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Fremdschaden von 500 Euro. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Fahrradsturz

In der Mörswiesenstraße stürzte am Mittwoch um 18 Uhr ein 53-Jähriger ohne Fremdbeteiligung von seinem Fahrrad. Er zog sich hierbei eine Gehirnerschütterung und diverse Schürfwunden zu und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum verbracht

Hochwertiges Fahrrad verschwunden

Vom Fahrradabstellplatz eines Großmarktes in der Neuen Glattbacher Straße verschwand am Mittwoch in der Zeit zwischen 5:30 Uhr und 13:30 Uhr ein schwarzes Fahrrad der Marke KTM im Zeitwert von 1.800 Euro. Das Rad war verschlossen abgestellt worden.

Fahrraddiebstahl

Aus einem Hofraum in der Österreicher Straße verschwand in der Zeit zwischen Montag, 22. Uhr bis Dienstag, 6 Uhr ein angeschlossenes Velo der Marke Specialized, Farbe blau, zum Zeitwert von etwa 1.100 Euro.

Abbiegefehler

Großostheim. Am Mittwoch gegen 13 Uhr befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Pkw Hyundai die Dieselstraße in Richtung Aschaffenburger Straße. Als er nach links in diese abbiegen wollte, übersah er einen Pkw Smart, der auf dem Abbiegestreifen wartete. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von 5.000 Euro.

Kollision im Kreisverkehr

Stockstadt. Am Mittwoch gegen 14 Uhr befuhr eine 55-Jährige mit ihrem Pkw Opel die Hauptstraße stadtauswärts und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah sie einen Pkw Audi, der sich schon darin befand. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von 6.000 Euro.

Unachtsamer Schüler baut Unfall

Großostheim. Ein 9-jähriger Schüler befuhr am Mittwoch gegen 20:30 Uhr mit seinem Fahrrad den Südring, von der Anne-Frank-Straße kommend in Richtung Wäldchesweg. An der Einmündung zur Birkenstraße passierte er ein geparktes Fahrzeug und kollidierte mit einem davor stehenden VW. Hierbei stürzte er vom Rad und stieß mit dem Kopf gegen das Fahrzeugheck. Der Bub trug keinen Helm und erlitt eine Platzwunde an der rechten Augenbraue. Am VW entstand ein Sachschaden von 200 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Mainaschaff. Am Donnerstagmorgen gegen 0:30 Uhr wurde der 21-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades in der Johann-Dahlem-Straße von einer Polizeistreife angehalten. Hierbei ließ er eine kleine Verpackungseinheit mit einer geringen Menge Marihuana fallen. Bei der genaueren Überprüfung stellten die Ordnungshüter fest, dass der junge Mann auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde deshalb eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Person zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, Anzeige wird erstattet.

Polizei Aschaffenburg