Auffahrunfall mit großer Wirkung bei Goldbach/Hösbach

Bereits den ganzen Tag über war ein hohes, insbesondere Lkw-Verkehrsaufkommen in beiden Fahrtrichtungen zu verzeichnen. Hierbei stockten im Umfeld der Einhausung, an der derzeit eine Baustellenverkehrsführung mit Gegenverkehr ohne bauliche Mittelabtrennung und ohne Standstreifen eingerichtet ist, immer wieder die Lkw-Kolonnen auf dem rechten Fahrstreifen.

Im Rahmen einer solchen Verkehrsstockung kam es kurz vor 18.00 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt auf Höhe des Tunnelausgangs bei Goldbach zum Auffahrunfall. Ein vorausfahrender Sattelzug aus dem Bereich von Hanau musste abbremsen, sein Hintermann, ein ungarischer Autotransporter, fuhr auf. Dabei wurde die Bremsleitung des ungarischen Zuges beschädigt, so dass dieser zunächst nicht mehr fahrbereit war. Der Zug aus Hanau konnte weiterfahren.

Die Schadenshöhe beträgt etwa 20.000 Euro. Nachdem aufgrund der Erstmeldung von einem schwereren Unfall auszugehen war, rückten gemäß dem Notfallplan für die Einhausung die Feuerwehren von mehreren Seiten mit an den Schadensort heran. Gleichzeitig wurden beide Richtungsfahrbahnen gesperrt, um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten. Dadurch kam der Verkehr in beiden Richtungen zum Erliegen.

Nach dem Eintreffen am Schadensort konnte zum Glück Entwarnung gegeben werden. Es war niemand verletzt. Fachkräften der Feuerwehr und des polizeilichen Schwerverkehrskontrolltrupps gelang es, die Bremsanlage des Autotransporters notdürftig soweit zu reparieren, dass er in Schrittgeschwindigkeit die Autobahn an der nahe gelegenen Ausfahrt Aschaffenburg-Ost verlassen konnte. Dadurch war die Unfallstelle bereits nach etwa 35 Minuten wieder geräumt. Beide Fahrbahnen wurden wieder freigegeben und die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten ab.

Brandalarm

Bedingt durch den Gegenverkehr in den Tunnelröhren war die Fahrbahn auf insgesamt vier Fahrspuren mit Staufahrzeugen belegt. Dies ist eine Fahrspur mehr, als im normalen Betrieb ohne Baustelle. Diese vermehrten Fahrzeuge erzeugten naturgemäß mehr Abgase. Zudem ist die Abgasabführung durch den Gegenverkehr nicht mehr sogartig in eine Richtung („Kamineffekt“), sondern die Gase verwirbeln im Tunnel und bleiben länger stehen. Vermutlich durch diese Umstände, die hinzukommende Sommerhitze und die baulich bedingte Abgasabführung an einigen Lkw nach oben in Richtung Decke des Tunnels (dort sitzen u. a. auch Feuermelder) kam es gegen 18.37 Uhr zum Brandalarm in der Einhausung.

Dadurch wurde der Tunnel durch die Tunneltechnik wieder automatisch in beiden Fahrtrichtungen gesperrt und die Schranken an den Zufahrten schlossen sich. Dieser Brandalarm musste nun erst wieder durch Kräfte der Feuerwehr und der Polizei abgearbeitet und - nachdem kein Brand vorlag - wieder zurückgestellt werden. Die hierzu erforderlichen Maßnahmen dauerten bis 19.00 Uhr. Erst dann konnte der Verkehr in beiden Richtungen wieder freigegeben werden.

Der Rückstau war erheblich und erstreckte sich über etliche Kilometer. Auch in den umliegenden Gemeinden ging durch den überwiegend navigationsgesteuerten bzw. ortskundigen Ausweichverkehr meist gar nichts mehr. Ausgeleitet wurde der Verkehr durch die Polizei bewusst nicht, um das Chaos auf dem nachgeordneten Streckennetz nicht noch zusätzlich zu steigern.

Illegale Wendemanöver

Während der Verkehr stand, musste bei etlichen Autofahrern ein illegales Verkehrsverhalten festgestellt werden: Dadurch, dass es im Baustellenbereich zwischen den Richtungsfahrbahnen keine bauliche Mittelabtrennung gibt, nutzten viele die Möglichkeit und wendeten mit ihren Fahrzeugen auf die Gegenrichtung, um auf dieser zurückzufahren.

Dieses Verhalten ist nicht nur verboten, es ist auch lebensgefährlich und gefährdet zudem den Führerschein. Es können auf der Gegenfahrbahn jederzeit Fahrzeuge kommen, wenn z. B. die Gegenrichtung wieder freigegeben wird. Ferner nutzen Einsatzfahrzeuge u. U. diese meist „leergelaufenen Fahrbahnen“, um an den Einsatzort zu gelangen. Derartige Wendemanöver sind nur unter polizeilicher oder feuerwehrlicher Anweisung und Absicherung zulässig!