Per Haftbefehl gesuchter Mann mit Drogen auf Fahrrad erwischt

Nachdem die Beamten dies dem 34-Jährigen eröffneten, versuchte er sich einer Festnahme zu entziehen und lief davon. Die Polizisten konnten den Verhafteten jedoch einholen und fesseln. Im Zuge der Durchsuchung fanden die Ordnungshüter schließlich noch im Hosenbund des Mannes eine geringe Menge Amphetamin. Zudem stand er eindeutig unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Er gab auch zu, im Laufe des Tages Drogen konsumiert zu haben. Daher wurde der 34-Jährige zunächst auf die Dienststelle gebracht, wo ein Arzt noch eine Blutentnahme durchführte. Im Anschluss wurde er in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert, da der Haftbefehl eine Unterbringung in einem solchen vorsah. Gegen den Verhafteten wird nun zusätzlich wegen Fahren unter Drogeneinfluss und wegen Besitz von Rauschgift ermittelt.

Unfall an Ampel - Zeugen gesucht

Eine 66-Jährige ist am Mittwoch um 09:55 Uhr mit ihrem Rover auf der Goldbacher Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs gewesen und wollte an deren Ende nach links in die Schönbornstraße abbiegen. Sie musste jedoch anhalten, da ihre Lichtzeichenanlage Rotlicht zeigte. Beim Umschalten auf Grünlicht bog die Ford-Fahrerin ab und kollidierte auf der Schönbornstraße mit dem Ford einer 61-Jährigen, welche dort in Richtung Autobahn unterwegs war. Auch sie gab an, dass sie noch bei Grünlicht in die Kreuzung einfuhr. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Pkw ein Schaden in geschätzter Höhe von rund 5000 Euro. Verletzt wurde keine der beiden Damen. Der Sachbearbeiter des Unfalls sucht nun nach weiteren Verkehrsteilnehmern, welche Angaben zur Ampelschaltung und dem Unfallhergang geben können. Diese Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Ohne Helm und Führerschein unterwegs

Weil der Fahrer eines Rollers am Dienstag um 15:00 Uhr während seiner Fahrt auf dem Schwalbenrainweg keinen Helm trug, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 17-jährige Fahrer auch nicht im Besitz einer für das Zweirad nötigen Fahrerlaubnis ist. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden, die Fahrzeugschlüssel dem Besitzer des Rollers übergeben und der 17-Jährige musste sein Gefährt nach Hause schieben. Er hat nun mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu rechnen.

Diebstahl von Flugzeugmodellen

Während der Abbaumaßnahmen einer Veranstaltung eines Vereins in der Altenbachstraße am Montagabend zwischen 19:30 und 20:30 Uhr hat ein unbekannter Täter unter anderem vier Modellflugzeuge sowie einen Fotoapparat und einen Feuerlöscher gestohlen. Zudem wurden ein Zaun und eine Pagode beschädigt. Ob noch mehr beschädigt oder abhandengekommen ist, muss noch ermittelt werden. Der bisher entstandene Sach- und Beuteschaden liegt bei je rund 300 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Motorrad kollidiert mit Pkw

Hösbach. Ein 51-Jähriger fuhr am Mittwoch gegen 08:36 Uhr mit seinem Mercedes die Hauptstraße in Richtung Ortseingang. Da es dort zu Rückstauungen kam bewegte sich der Verkehr nur langsam in einer Fahrzeugschlange vorwärts. An der Einmündung zur Aschaffastraße wollte der Mercedes-Fahrer dann nach links in diese abbiegen. Im Abbiegevorgang kam es dann zur Kollision mit einem Motorrad. Der 18-jährige Aprillia-Fahrer war in gleicher Fahrtrichtung unterwegs, wollte die Fahrzeugschlange überholen und erkannte zu spät den Abbiegevorgang des 51-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzte der 18-Jährige auf die Fahrbahn und zog sich diverse Prellungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 5600 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Hösbach war zur Unterstützung und Fahrbahnreinigung ebenfalls an der Unfallstelle.