Der Mann wurde erstmals am Dienstagnachmittag gegen 17.20 Uhr auf der A 3 bei Hösbach am Steuer eines Pkw Audi kontrolliert. Hier war er in Fahrtrichtung Frankfurt einer Streife aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er mit knapp 1,8 Promille unterwegs war.

Ferner musste er einräumen, dass er bereits seit einigen Jahren wegen Trunkenheit im Verkehr keinen Führerschein mehr besitzt. Seither führe er nur in „absoluten Ausnahmesituationen“. Welche Ausnahmesituation am Dienstag vorlag, vermochte er allerdings nicht zu nennen. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und das Fahrzeug sowie der Fahrer später von der Fahrzeughalterin abgeholt.

Auch am heutigen Mittwoch muss wieder eine dieser „absoluten Ausnahmesituationen“ vorgelegen haben, denn gegen 07.30 Uhr erkannten die Beamten im Vorbeifahren ihren „alten Bekannten“ von gestern wieder. Erneut war er mit dem besagten Pkw auf der A 3 unterwegs, diesmal in Richtung Würzburg. Die nun folgende Kontrolle ergab eigentlich kein grundlegend neues Ergebnis: Er hatte noch oder schon wieder einen Alkoholgehalt von 0,72 Promille im Blut und war natürlich immer noch ohne Führerschein unterwegs.

Nun wurde die Fahrt endgültig unterbunden und der Pkw sichergestellt. Wegen der Fahrten unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein sieht der Mann einem entsprechend umfangreichen Verfahren entgegen. Auch die Fahrzeughalterin wurde wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht.

Lkw-Fahrer mit 1,7 Promille unterwegs

Weibersbrunn, Kreis Aschaffenburg. Nach einer Mitteilung von Autofahrern über einen Schlangenlinien fahrenden Sattelzug stoppten Beamte der Autobahnpolizei den slowakischen Zug am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr auf der Rastanlage Spessart Süd. Er war vorher nicht nur schlingernd aufgefallen, sondern auch sehr dicht auf andere Fahrzeuge aufgefahren.

Die Kontrolle ergab beim Fahrer einen Alkoholgehalt von 1,7 Promille. Bei dem 43-Jährigen aus der Slowakei war eine Blutprobe fällig. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Für das anstehende Strafverfahren wegen Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Den Zug übernahm später ein Ersatzfahrer.