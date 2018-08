Heckenbrand wegen Unkrautbekämpfung

Der Mann setzte die Flamme am Unkraut auf dem Weg an. Die Funken sprangen jedoch auf die danebenliegende Hecke über, welche auf Grund der langanhaltenderen Trockenheit sofort in Flammen aufging. Der 41-Jährige versuchte noch mit einer Gießkanne zu löschen, was jedoch scheiterte. Die Freiwillige Feuerwehr aus Goldbach musste anrücken und den Brand löschen. Der entstandene Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Der Verursacher hat nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verhüten von Bränden zu rechnen.

Felgen-Kappen gestohlen und Pkw zerkratzt

Alle vier Felgen-Naben-Kappen eines BMWs wurden in der Zeit zwischen Freitag 14:00 Uhr und Montag 16:30 Uhr gestohlen. Zudem wurde der Lack im Bereich des hinteren, rechten Reifens zerkratzt. Der graue Pkw stand in der Zeit am Fahrbahnrand in der Schillerstraße. Ein Nachbar konnte noch am Montagmorgen gegen 03:30 Uhr ein Paar beobachten, welches sich für einen kurzen Moment an den BMW anlehnte und im Anschluss mit einem silbernen, älteren Porsche davon fuhr. Ob diese beiden Personen etwas mit der Sache zu tun haben, ist jedoch nicht gesichert. Der Mann war etwa 180 Zentimeter groß und circa 40 Jahre alt. Er war kräftig gebaut, trug Bart und war mit einem weißen T-Shirt und einer blauen Jeanshose bekleidet. Seine weibliche Begleitung war circa 35 Jahre alt, rund 170 Zentimeter groß, hatte dunkelblonde Haare und war mit einer Jeanshose bekleidet.

Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Paar, dem Porsche oder einer anderen, tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Fahrraddiebstahl

Ebenfalls ein unbekannter Täter hat im Laufe des Montags, zwischen 05:00 und 16:45 Uhr, ein Fahrrad der Marke „Cube“ gestohlen. Das schwarz-weiße Mountainbike stand am Hinterreifen gesichert unter dem Carport eines Anwesens in der Konradstraße. Es war rund 800 Euro wert.

Hinwiese zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflucht

Großostheim

Ein unbekannter VW-Bus ist zwischen Sonntag 18:00 Uhr und Montag 18:00 Uhr an einem Laternenmast in der Nöthiggasse hängen geblieben und hat so an diesem einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro verursacht. Vor Ort konnte Splitter des Blinkers aufgefunden werden, wodurch zumindest ermittelt werden konnte, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen VW-Bus T 4 handelt. Mehr ist jedoch nicht bekannt.

Weiter Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Zwei Fahrraddiebstähle im Laufe des Wochenendes

Kleinostheim / Laufach

Am Samstag zwischen 16:00 und 18:00 Uhr hat ein unbekannter Täter ein schwarzes Rad der Marke „Herkules“ gestohlen Dieses stand mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer gesichert vor dem Schwimmbad in der Kirchstraße in Kleinostheim. Es war rund 200 Euro wert. Etwa 1000 Euro wertvoll war das Fahrrad, welches zwischen Samstag 21:30 Uhr und Sonntag 12:00 Uhr gestohlen wurde. Dieses rot-weiße Rad stand mit einem Spiralschloss an einem Geländer gesichert im Bereich des Sportgeländes im Seebachtal im Ortsteil Hain i. Spessart.

Wohnwagen gestohlen

Mainaschaff. Einen Wohnwagen der Marke „Fendt“ hat ein unbekannter Täter gestohlen. Der Tatzeitraum erstreckt sich zwischen Sonntag, den 29.07.2018, und diesen Dienstag 09:30 Uhr. Der weiße Wohnanhänger stand in der Zeit auf einem Gelände Im Hofgewann und war am Kupplungshebel mit einer Kette mit Vorhängeschloss gesichert. Der Wohnwagen im Wert von circa 5000 Euro wurde samt Kette entwendet.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg