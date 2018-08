Betrunkener Fahrradfahrer beleidigt Polizisten

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von genau 1,6 Promille. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich der 18-Jährige jedoch immer uneinsichtiger und aggressiver gegenüber den Polizisten und beleidigte diese auch. Auf Grund seines Verhaltens musste er sogar gefesselt werden. Da er schließlich noch zugab, dass er im Laufe des Abends zusätzlich zwei Joints konsumiert hatte, wurde er auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg gebracht, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Im Anschluss konnte der uneinsichtige Radler die Dienststelle wieder verlassen. Er hat nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Beleidigung zu erwarten.

Alleinbeteiligt von Fahrrad gestürzt

Ein 72-Jähriger fuhr am Sonntag um 13:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg zwischen Sulzbach und Obernau im Bereich der Sulzbacher Straße. An einer dortigen Bahnunterführung kam er ohne erkennbaren Grund in einer Rechtskurve nach links und fuhr geradewegs gegen die Betonwand. Er stürzte auf den Weg und zog sich trotz Fahrradhelm eine Kopfplatzwunde zu. Zudem war er kurz bewusstlos. Der Radler wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von circa 100 Euro.

Unfallflucht

Ein unbekanntes Fahrzeug ist zwischen Sonntag 22:00 und Montag 06:30 Uhr an einem geparkten Ford hängen geblieben. Der Fiesta stand in der Zeit am Fahrbahnrand in der Bischof-Wurm-Straße und hatte am Montagmorgen einen frischen Schaden im Bereich des Kotflügels vorne links in geschätzter Höhe von rund 800 Euro.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Mit über 1,8 Promille unterwegs

Am Sonntag um 22:45 Uhr wurde in der Großostheimer Straße ein Ford einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten bei dem 41-jährigen Fahrer Alkohol in der Atemluft fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Daher wurde die Weiterfahrt für den Mann unterbunden und er musste die Streife des Operativen Ergänzungsdienstes auf die Dienststelle begleiten. Dort führte zum einen ein Arzt eine Blutentnahme durch und zum anderen wurde eine, durch die Staatsanwaltschaft angeordnete, Sicherheitsleistung von dem 41-Jährigen genommen, da dieser in der Bundesrepublik keinen festen Wohnsitz hat. Er hat nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu rechnen.

Reifensatz abmontiert

Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag 18:00 Uhr und Sonntag 07:00 Uhr alle vier Reifen eines Mercedes abmontiert und entwendet. Der blaue Pkw stand in der Zeit vor einem Schrebergarten an der Mörswiesenstraße. Der Satz Reifen hatte einen Wert von rund 2000 Euro.

Versuchter Einbruch in Gartenhäuschen

Ebenfalls ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag 19:45 Uhr auf Sonntag 10:30 Uhr versucht, in ein Gartenhäuschen einer Kleingartenanlage in der Fasaneriestraße einzubrechen. Er scheiterte jedoch an der Türe des Häuschens und verursachte so an dieser nur einen Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 150 Euro. Vom Außenbereich entwendete der ungebetene Gast jedoch einen MP3-Player mit Ladekabel im Wert von rund 100 Euro.

Einbruch in Kanzlei

Zwischen Samstag 21:00 Uhr und Sonntag 15:15 Uhr gelang es einem unbekannten Täter, in die Räumlichkeiten einer Anwaltskanzlei in der Frohsinnstraße einzudringen. Um in das Gebäude zu gelangen, manipulierte der Unbekannte das Schloss des Haupttores, welches am Sonntag nicht mehr schließbar war. Die Türe zur Kanzlei wurde mit Gewalt aufgedrückt. Der Schließzylinder befand sich noch im geschlossenen Zustand. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden an den Türen liegt bei circa 3000 Euro.

Tasche mit Handy gestohlen

Einen Turnbeutel, in welchem sich ein Smartphone der Marke „Apple“ befand, hat ein unbekannter Täter auf einer Veranstaltung auf dem Volksfestplatz in der Darmstädter Straße gestohlen. Der schwarz-weiße Beutel lag für wenige Minuten gegen 00:30 Uhr am frühen Sonntagmorgen auf einer Bierbank im Bereich der Essensstände. Das silberne Handy hatte einen Wert von rund 1300 Euro.

Fahrraddiebstahl

Im Laufe des Sonntagmorgens hat ein unbekannter Täter zwischen 05:30 Uhr und 13:00 Uhr ein Fahrrad der Marke „Bulls“ gestohlen. Das schwarz-blaue Mountainbike stand unverschlossen auf einem Fahrradabstellplatz in der Ludwigstraße im Bereich des Hauptbahnhofes. Es hatte einen Zeitwert von rund 200 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen genannten Fällen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Vergessenen Nudeln lösen Feuerwehreinsatz aus

Ein 27-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienanwesens in der Dinglerstraße hat am Montagmorgen um 03:00 Uhr einen Topf mit Nudeln zum Kochen auf den Herd gestellt. Er vergaß diesen jedoch und schlief ein. Als das Wasser verkocht war, brannten die Nudeln ein und es kam zu einer massiven Rauchentwicklung, welcher bis ins Treppenhaus drang. Die Feuerwehr der Stadt Aschaffenburg rückte mit drei Fahrzeugen an, um den vermeintlichen Brand zu löschen. Es konnte jedoch nur der eingebrannte Nudeltopf und der schlafende Bewohner angetroffen werden. Zu einem Brand kam es glücklicherweise nicht. Der junge Mann hat nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige zu rechnen.

Drei Wildunfälle im Landkreis

Bessenbach. / Sailauf. Je ein Reh löste im Laufe des Sonntages je einen Unfall mit einem Pkw aus. Um 03:00 Uhr morgens kam es auf der Kreisstraße AB 11 zwischen Dörrmorsbach und Gailbach zum ersten. Dort fuhr ein Ford, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Es verstarb durch den Zusammenstoß und am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von circa 800 Euro. Rund 2500 Euro hoch ist der Schaden an einem Audi, welcher dann um kurz vor 16:00 Uhr mit dem zweiten Reh kollidierte. Der Pkw fuhr auf der B 26 zwischen Hösbach und den Weyberhöfen, als eine ganze Gruppe der Wildtiere über die Fahrbahn sprang. Über den Verbleib des getroffenen Rehes ist nichts bekannt. Der dritte Unfall ereignete sich dann um 21:24 Uhr auf der Staatsstraße 2312 bei Oberbessenbach. Hier konnte das Tier im Anschluss zurück in die Flur springen. Am getroffenen Skoda entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Haibach. Ein Audi wurde am Sonntag um 21:40 Uhr in der Würzburger Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten bei dem 54-jährigen Fahrer Alkohol in der Atemluft fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Audi-Fahrer musste die Streife auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg begleiten. Diese konnte er nach der Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests jedoch wieder verlassen. Er hat nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

Solarleuchten gestohlen

Kleinostheim. Ein unbekannter Täter hat zwischen Sonntag 21:00 Uhr und Montag 05:00 Uhr zehn kleine Solarleuchten im Wert von rund 100 Euro gestohlen. Die Leuchten waren in den Zaun des Vorgartens eines Anwesens in der Reitergasse gesteckt.

Hinweise zu einem Täter nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kohlereste lösen Brand aus

Rothenbuch. Am Sonntagmittag gegen 13:00 Uhr hat ein Ehepaar aus einem Anwesen im Ölberg Kohlereste zum Entsorgen in einen alten Blumenkübel zum Auskühlen gekippt. Diese entzündeten sich jedoch ein paar Stunden später in der Erde wieder, wodurch der Kübel in Brand gesetzt wurde. Dieser, sowie weiteren Gegenstände, welche in der Nähe abgestellt waren, fingen Feuer. Die Hauswand wurde ebenfalls in Form eines Rußschadens in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rothenbuch und Waldaschaff konnten den Brand jedoch schnell löschen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Polizei Aschaffenburg