In der JVA Aschaffenburg abgehauen, in Marktheidenfeld gefasst

Nachdem er nach einem genehmigten Arztbesuch nicht in die Justizvollzugsanstalt zurückgekehrt war, wurde er erneut auf die Fahndungsliste gesetzt. Seine Freiheit dauerte allerdings nur wenige Tage, denn nach gezielter Fahndung war in Marktheidenfeld Endstation für ihn. Er verbüßte eine längere Haftstrafe nach Verstößen quer durch das Strafgesetzbuch. Nach der Ergreifung dürfte auch die Hoffnung auf eine vorzeitige Haftentlassung in weite Ferne rücken. Er wurde in die JVA Aschaffenburg verbracht. Von dort wird er dann in den nächsten Tagen in die JVA nach Landsberg verschubt.

Im Schlaf beklaut

Weibersbrunn:

Bereits am 15.08.2018 waren dreiste Diebe auf der Rastanlage Spessart-Süd unterwegs. Ein bulgarischer Fahrer eines Lkw mit Anhänger hatte sich aufgrund des Feiertages von 00.15 Uhr bis 06.30 Uhr zum Schlafen in seinem Fahrzeug hingelegt. Als er aufwachte, bemerkte er, dass seine Umhängetasche vom Körper und der Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss entwendet wurde. In der Umhängetasche befand sich sein gesamtes Bargeld in Höhe von ca. 450 Euro, Führerschein und Personaldokumente. Aufgrund von Sprachbarrieren konnte erst nach Hinzuziehung eines Dolmetschers der Sachverhalt aufgenommen werden. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach bittet um Hinweise unter Tel.-Nr. 06021/857-2530! Wer hat in der fraglichen Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht?

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach