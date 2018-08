Alkohol und Kokain: Unfall auf der Würzburger Straße

Eine 28-jährige Opelfahrerin fuhr am frühen Sonntagmorgen kurz vor 3 Uhr mehrfach mit quietschenden Reifen in der Würzburger Straße auf und ab.

Aufgrund ihres Alkohol- und Drogenrauschs verlor sie auf Höhe Kihnstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Verteilerkasten und ein Verkehrszeichen am rechten Fahrbahnrand. Bei Eintreffen der Polizei versuchte die Dame zu flüchten. Sie konnte jedoch kurz darauf gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Zudem gab die Frau an, zuvor Kokain konsumiert zu haben. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt.

Leider erschwerten und behinderten zahlreiche Schaulustige die Sachverhaltsaufnahme vor Ort. Erst eine Lautsprecherdurchsage der Polizei verschaffte Besserung.

Stadt Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Unfallflucht

Ein grauer Pkw VW wurde in der Zeit von 19.55 Uhr bis 24 Uhr am Samstagabend in der Darmstädter Straße auf einem Parkplatz in der Nähe des Volksfestplatzes geparkt. Als der Fahrer zu seinem Pkw zurückkam, fand er einen Schaden an der Heckstoßstange vor. Ein Verursacher meldete sich bislang noch nicht. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der PI Aschaffenburg unter Tel. 06021/8570 zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Rauschgift aufgefunden

Am Samstagnachmittag, gegen, 15.00 Uhr, wurde in einem Mehrfamilienhaus in Damm ruhestörender Lärm gemeldet. Als die Beamten an der betreffenden Wohnung eintrafen konnten sie sofort starken Marihuana-Geruch wahrnehmen. Damit konfrontiert räumte der Wohnungsbesitzer den Besitz von Haschisch ein. Insgesamt konnten ca. 43 Gramm des Suchtgiftes aufgefunden werden. Der Mann wird nun wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Ladendiebstahl aufgeklärt

Eine aufmerksame Verkäuferin in einem Modegeschäft in der Innenstadt beobachtete gegen 15.50 Uhr eine vermeintliche Kundin, als diese mehrere Kleidungsstücke in ihre Handtasche steckte und damit ohne zu bezahlen in Richtung Ausgang lief. Die Verkäuferin hielt die 49-jährige türkische Diebin bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Warenwert des Diebesguts beläuft sich auf 42 Euro.



Polizei Aschaffenburg/mkl