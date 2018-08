Zum zweiten Mal Auto zerkratzt

Bereits zwischen 13. und 15.08.2018 war ihr Fahrzeug in der Aschaffenburger Brückenstraße zerkratzt worden. Nun wurde der Pkw in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erneut beschädigt, als er in der Dorfstraße abgestellt war. Es wird daher davon ausgegangen, dass es sich um denselben Tatverdächtigen handelt. Die Kratzer verlaufen sowohl über den rechten Kotflügel, als auch über die Beifahrertür und verursachten einen Sachschaden von ca. 1500€.

Stadt Aschaffenburg

Spiegel abgefahren und geflüchtet

Zwischen Donnerstag, 20:15 Uhr und Freitag, 11:55 Uhr wurde ein in der Röhnstraße geparkter Pkw beschädigt. Bei dem betroffenen VW Tiguan wurde der linke Außenspiegel abgefahren, sodass Verkleidung und Spiegelglas zu Bruch gingen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Am beschädigten Spiegel konnten fremde Lackanhaftungen gesichert werden. Weitere Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen liegen bislang noch nicht vor.



Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde um 01:25 Uhr ein Pkw in der Würzburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 25-jährigen Opel-Fahrer konnte durch die eingesetzten Beamten direkt Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von knapp über 1,1 Promille. Die Weiterfahrt des Fahrzeugführers wurde unterbunden und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde ebenfalls sofort sichergestellt. Auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Unfall mit Radfahrer auf Gehweg

Am Freitag um 13:30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Radfahrer die Würzburger Straße stadteinwärts. Allerdings fuhr er nicht auf der Fahrbahn, sondern verbotswidrig auf dem dortigen Gehsteig. Damit konnte die 41-jährige Fahrerin eines Audi nicht rechnen, als sie sich aus ihrem Hof auf die Fahrbahn vortastete. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der linken Frontmaske des Fahrzeuges und dem Radfahrer. Der Radfahrer stürzte und wurde mit einer geprellten Schulter und Schürfwunden in das Klinikum Aschaffenburg verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Bei Kontrolle Haschisch aufgefunden

Am Freitagabend fiel einer uniformierten Streife in der Dyroffstraße ein 18-jähriger Mann ins Auge. Bei der anschließend durchgeführten Personenkontrolle konnte eine geringe Menge Haschisch aufgefunden werden. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz zu.

Mit Glasflasche geschlagen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 02:30 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetz in der Würzburger Straße. Hierbei stritten sich ein 23-jähriger und ein 21-Jähriger zunächst verbal. Im Laufe der Streitigkeit eskalierte jedoch die Lage und 23-jährige schlug seinem Kontrahenten mit einer Glasflasche auf den Rücken. Der 21-Jährige klagte daraufhin über Schmerzen im Schulterbereich und wurde in das Klinikum Aschaffenburg verbracht. Nachdem sich der stark alkoholisierte 23-jährige auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten aggressiv verhielt und sich nicht beruhigen ließ, wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Gegen ihn ermittelt die Polizeiinspektion Aschaffenburg nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Kreis Aschaffenburg

Hösbach. Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr hatte die 30-jährige Fahrerin eines Skoda ihren Pkw auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße abgestellt. Als sie zurück zu dem Fahrzeug kam musste sie einen Streifschaden am rechten Heck feststellen. Am Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 Euro. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

