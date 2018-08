Schülerinnen auf Diebestour

Nach dem Ansprechen und der Sachverhaltsaufnahme konnten die alarmierten Polizisten bei der Durchsuchung ihrer mitgeführten Gegenstände Diebesgut von cirka 350 Euro auffinden und sicherstellen. Die beiden 14-Jährigen aus zwei Gemeinden im Altlandkreis Obernburg wurden an ihre Eltern überstellt, Anzeige wird vorgelegt.

Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 15:30 Uhr und 19:15 Uhr wurde in der Stadtbadstraße ein grauer Daimler Chrysler von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und am linken vorderen Kotflügel beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Fremdschaden von cirka 1.000 Euro.

Unfallflucht II

Auf einem Parkplatz in der Stengerstraße wurde am Donnerstag zwischen 17:30 Uhr und 18 Uhr ein gelber VW Touran von einem unbekannten Fahrzeug an der hinteren linken Stoßstange angefahren und beschädigt. Auch hier verließ der Verursacher die Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hier beträgt der Fremdschaden 1.500 Euro.

Fahrrad geklaut

In der Zeit von Dienstag, 22:45 Uhr bis Donnerstag, 17 Uhr verschwand in der Ottostraße ein gesichertes, schwarzes Bycicle zum Zeitwert von cirka 2.000 Euro.

Reifen platt gestochen

Im Schneidmühlweg wurden in der Zeit zwischen Donnerstag, 22:30 Uhr bis Freitag, 04:30 Uhr an einem Sprinter die beiden Fahrzeugreifen auf der rechten Seite von einem unbekannten Täter platt gestochen. Schaden: cirka 500 Euro.

Fahrrad gestohlen

Stockstadt. In Bahnhofstraße verschwand am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 16 Uhr ein blau-gelbes Fahrrad der Marke Scott zum Zeitwert von 800 Euro.

Polizei Aschaffenburg