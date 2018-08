Drei Pkw in Aschaffenburg zerkratzt

Ein Einzelfall ereignete sich zwischen Montag 16:00 Uhr und Mittwoch 16:45 Uhr. In dieser Zeit stand ein Ford am Fahrbahnrand in der Brückenstraße und hatte am Mittwoch frische Kratzer am vorderen, rechten Kotflügel und den beiden Türen auf der rechten Seite. Die Schadenshöhe liegt bei rund 500 Euro. Die anderen beiden Fahrzeuge standen hintereinander in der Bavariastraße und hatten beide Kratzer im Lack auf der Fahrerseite. Der Schaden an einem Opel wird auf circa 1000, der an einem Ford auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum hier kann zwischen Dienstag 21:00 Uhr und Mittwoch 09:00 Uhr eingegrenzt werden.

Alleinbeteiligt von Roller gestürzt

Eine 20-Jährige ist am Mittwoch um 19:00 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad der Marke „Peugeot“ auf der Molkenbornstraße unterwegs gewesen. An der Abzweigung zur Gutwerkstraße verlor sie in der Kurve das Gleichgewicht und kam samt ihrem Roller zu Sturz. Sie zog sich ein HWS-Trauma, sowie diverse Schürfwunden zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Zweirad entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Am Mittwoch um 22:15 Uhr wurde ein Mofa in der Schönbornstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten bei dem 55-jährigen Fahrer Alkohol in der Atemluft fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Mofa-Fahrer musste die Streife auf die Dienststelle begleiten, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Er hat nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld zu rechnen.

Handtaschendiebstahl

Eine 26-Jährige hat am Montag um 15:30 Uhr ihre Handtasche auf einer Bank am Regionalen Omnibusbahnhof in der Ludwigstraße für einen kurzen Moment außer Acht gelassen. Erst als sie im Bus saß bemerkte sie das Fehlen ihrer Tasche, in welcher sich der Gelbeutel, ein Schlüsselbund und diverse Kosmetika und Bekleidungsstücke befanden. Bei der Abfahrt des Buses konnte die 26-Jährige noch einen Blick auf die Bank werfen, die Tasche lag jedoch nicht mehr dort.

BMW-Emblem entwendet

Ein unbekannter Täter hat zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 10:00 Uhr das hintere Emblem eines BMWs gestohlen. Der blaue Pkw stand in der Zeit auf öffentlichen Verkehrsgrund am Kapuzinerplatz. Ein Sachschaden entstand durch den Diebstahl nicht.

Graffiti-Schmierer auf frischer Tat ertappt - Zeugen gesucht

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwoch um kurz nach 20:00 Uhr zwei junge Männer dabei beobachtet, wie diese auf die Mauer eines Tennisplatzes im Bessenbacher Weg ein drei mal zwei Meter großes Graffiti in bunter Farbe sprühten. Als eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg an der Tatörtlichkeit eintraf, waren die zwei „Künstler“ immer noch am Werk. Sie bemerkten die Ordnungshüter jedoch und flüchteten. Nach Auskunft eines weiteren Zeugen sind sie in einem dunkelblauen Pkw, älteres Modell, in unbekannte Richtung davon gefahren.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen oder dem dunkelblauen Pkw im letzten genannten Fall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Unfallflucht

Goldbach

Ein unbekanntes Fahrzeug ist zwischen Dienstag 12:30 Uhr und Mittwoch 17:50 Uhr an einem geparkten Seat hängen geblieben und hat so an diesem einen Schaden im Bereich der linken Heckstoßstange verursacht. Der schwarze Ibiza stand in der Zeit am Fahrbahnrand in der Eisertstraße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Dammbach

Am Mittwoch um 11:15 Uhr wurde ein VW in der Wintersbacher Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten bei dem 67-jährigen Fahrer Alkohol in der Atemluft fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden und der VW-Fahrer musste die Streife auf eine Polizeidienststelle begleiten, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Er hat nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld zu rechnen.

vd/Polizei Aschaffenburg