Kollision mit Gegenverkehr in Sailauf - zwei Verletzte

Sailauf. Am Sonntag um 11:45 Uhr wollte ein 19-Jähriger in seinem Citroen auf der Kreisstraße AB 2 zwischen Jakobsthal und Sailauf einen Radfahrer überholen. Als er zum Überholvorgang ansetzte, nahm er den VW eines 20-Jährigen wahr, welcher ihm entgegenkam. Der 19-Jährige wollte sein Vorhaben abbrechen, bremste ab, verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen und kam auf die Gegenfahrbahn. Der VW-Fahrer versuchte durch ein Ausweichmanöver eine Kollision zu vermeiden. Dies gelang jedoch nicht und es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Der Radfahrer und der Unfallverursacher kamen mit dem Schrecken davon, der 20-Jährige und seine 30-jährige Beifahrerin erlitten beide ein HWS und diverse Prellungen. Sie wurden vor Ort von einem Rettungsteam medizinisch versorgt. Der Citroen und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens liegt bei rund 9700 Euro.

Verkehrszeichen aus Verankerung gerissen

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (Uhrzeit nicht bekannt) das Verkehrszeichen „Anwohnerparkplatz“, aus der Verankerung gerissen und auf die Fahrbahn gelegt. Das Schild stand am Fahrbahnrand Am Floßhafen unterhalb der Willigisbrücke. Ein Fußgänger konnte es dort am Sonntagmorgen kurz vor 07:00 Uhr finden und in den Grünstreifen legen. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kreis Aschaffenburg

Zwei Wildunfälle im Landkreis

Weibersbrunn. / Großostheim. Je ein Reh löste am Sonntag und am Montag je einen Unfall mit einem Pkw aus. Zunächst am Sonntagabend gegen 23:00 Uhr auf der Staatsstraße 2312 zwischen Hessenthal und Rohrbrunn. Das Tier lief im Anschluss zurück in den Wald und am VW entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. Am Montagmorgen um 05:50 Uhr kollidierten dann noch ein Reh mit einem Citroen auf der Balduinistraße zwischen Wenigumstadt und den „Umstädter Höfen“. Auch hier lief das Tier ins offene Feld zurück. Die Schadenshöhe am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Diebstahl aus Auto

Großostheim. In den Samstagmorgenstunden zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr hat ein unbekannter Täter ein Etui aus einem Pkw gestohlen. Dieses lag auf dem Beifahrersitz des Mazdas, welcher auf öffentlichen Verkehrsgrund in der Rhönstraße abgestellt war. Da an dem Fenster der Schließmechanismus defekt ist, stand die Scheibe einen Spaltbreit offen und konnte ohne Probleme weiter nach unten gedrückt werden. In dem Etui befanden sich sämtliche Ausweisdokumente eine Bankkarte und eine geringe Menge Bargeld.

Fahrraddiebstahl

Mainaschaff. Ein unbekannter Täter hat im Laufe des Sonntags zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr ein Fahrrad der Marke „Scott“, sowie ein einzelnes Vorderrad eines weiteren Mountainbikes gestohlen. Das schwarze Rad und das anderen angegangene Fahrrad standen unverschlossen in einer Garage im Kranichweg. Der Gesamtwert von Rad und Fahrrad liegt bei circa 1200 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg