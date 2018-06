Ein Tatverdächtiger konnte daraufhin in Hessen festgenommen werden. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Kurz nach 13 Uhr parkte am Samstag ein 59-jähriger Geschäftsführer seinen Wagen vor seinem Wohnanwesen in Mainaschaff. Zwei mit Paketdienstuniformen bekleidete Männer warteten augenscheinlich den Moment seines Aussteigens ab und griffen den Mainaschaffer an. Die Täter sprühten dem Geschädigten Reizgas in die Augen und entwendeten aus dem Kofferraum eine Tasche mit den Tageseinnahmen seiner Firma. Anschließend traten die beiden Räuber mit der Beute, Bargeld in fünfstelliger Höhe, zu Fuß die Flucht an.

Eine Augenzeugin konnte beobachten, wie die beiden Männer in einen geparkten Opel stiegen und in Richtung Aschaffenburg davonfuhren. Die Frau fotografierte den Wagen mit ihrem Handy, notierte sich das Kennzeichen und übergab diese Informationen der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug blieb zunächst erfolglos. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg konnte dank der Hinweise der Zeugin ermitteln, dass es sich bei dem Fluchtwagen um ein Leihfahrzeug gehandelt hat, welches durch einen im Raum Usingen wohnenden 34-Jähigen angemietet wurde. Bereits wenige Stunden später konnte der junge Mann durch hessische Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Nach dem Komplizen des dringend Tatverdächtigen wird unter Hochdruck gefahndet.

Am Sonntagvormittag wurde der Festgenommene auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg einer Ermittlungsrichterin vorgeführt, die die Untersuchungshaft wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung gegen den 34-Jährigen anordnete. Er wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

