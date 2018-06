Streit auf dem Volksfestplatz endet mit Platzverweis fürs ganze Fest

Während der 18-Jährige schon im Taxi Platz genommen hatte, wollte dies der 22-Jährige nicht auf sich sitzen lassen und zog seinen Kontrahenten wieder aus dem Taxi. Die Streife trennte die Streithähne. Hierbei zog sich der 22-Jährige eine Schürfwunde an der Hand zu. Da dieser bereits am Vortag durch gleiches Verhalten negativ aufgefallen war, wurde ihm ein schriftlicher Platzverweis über die Volksfesttage ausgestellt. Der deutlich alkoholisierte junge Mann wurde vor Ort entlassen.

Stadt Aschaffenburg

Diebstahl von Fahrrädern am Volksfestplatz

Am 15.06.2018, gegen 20.00 Uhr, stellten die Geschädigten ihre Fahrräder am Hintereingang des Volksfestes ab. Die Fahrräder waren mit Zahlenschlössern an einen Baum angeschlossen. Als die zwei 16-Jährigen ihre Fahrräder am 16.06.2018, gegen 16.00 Uhr, wieder abholen wollten, fehlte von den Rädern der Marken Pegasus und Gußereit jede Spur. Der Schaden der entwendeten Räder beläuft sich auf 1038 EURO.

Hinweis auf unzureichend gesichertes Fahrrad wird dezent ignoriert

Einer Streife fiel am 17.06.2018, um 00.00 Uhr, ein hochwertiges, unzureichend gesichertes Rennrad auf. Das Rad war lediglich im Bereich des Hinterrades und dem Rahmen gesichert, ein Wegtragen somit möglich. Auf die kontrollierenden Beamten wurde letztendlich der Besitzer aufmerksam. Sichtlich alkoholisiert ging der 48-Jährige auf die Beamten zu, hierbei fiel er mehrfach und zog sich Schürfwunden zu. Den Hinweis der Beamten das Rad an den vorgesehenen Fahrradabstellplätzen sicher verschlossen abzustellen, nahm der 48-Jährige unter seinen Beschimpfungen und Provokationen gegenüber der Streife nicht mehr war.

Bitte benutzen Sie die vorgesehenen Fahrradstellplätze und verschließen Sie ihr Rad. So bleiben Rettungs- und Fluchtwege frei und erschweren den Fahrraddiebstahl.

Trunkenbold wählt falsches Taxi

Am 17.06.2018, gegen 05.15 Uhr, führte eine Streife eine Personenkontrolle am Hauptbahnhof Aschaffenburg durch. Während sich die Beamten der Personenkontrolle widmeten, stieg ein 25-Jähriger auf der Beifahrerseite in den Streifenwagen ein, nahm auf dem Beifahrersitz des Streifenwagens Platz und schloss die Beifahrertür.

Der 25-Jährige zeigte sich aggressiv und uneinsichtig. Mit Gewalt wurde der junge Mann aus dem Streifenfahrzeug geholt. Daraufhin solidarisierte sich die umstehende Personengruppe. Zu weiteren Straftaten oder Handlungen gegenüber den Polizeibeamten kam es nicht.

Über sein Fehlverhalten konnte der alkoholisierte junge Mann in den Hafträumen der Polizeiinspektion Aschaffenburg nachdenken.

Spiegel abgetreten

Im Zeitraum vom 16.06.2018 bis einschließlich dem 17.06.2018, gegen 04.00 Uhr, wurde an einem Pkw, Peugeot in der Brentanostraße der linke Außenspiegel abgeschlagen bzw. getreten. Das Fahrzeug fiel einer Streife in den Morgenstunden mit der Beschädigung auf. Dem Halter wurde ein Hinweis mit der Erreichbarkeit der Polizeiinspektion Aschaffenburg hinterlassen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250 EURO.

Spazierfahrt mit Bobby-Car

Am 16.06.2018, gegen 19.00 Uhr, wurde eine Streife durch Passanten auf eine Dreijährige Bobby-Car-Fahrerin aufmerksam gemacht. Die rasante Fahrerin hatte sich ohne Wissen der Großmutter mit ihrem Gefährt auf den, in der Nähe gelegenen, Spielplatz gemacht. Dort angekommen, gesellte sich das Mädchen zu anderen Kindern.

Die Mutter und Halterin des Bobby-Cars war zunächst nicht auf das vermisste Gefährt sowie die Tochter aufmerksam geworden. Kurz darauf kam die Mutter zum Spielplatz und konnte die Tochter wieder in ihre Obhut nehmen.

Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln

Am 16.06.2018, gegen 12.00 Uhr, wurde ein Passant in der Industriestraße auf zwei weiße Löschmittelflecke aufmerksam, welche offensichtlich von Feuerlöschern stammten. Das Löschmittel war an einem geparkten Lkw aus mehreren Halterungen entwendet und versprüht worden. Insgesamt wurden 5 Feuerlöscher entnommen. Der Schaden zum Ärger des Lkw-Fahrers beläuft sich auf 300 EURO. Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kreis Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Rollender Pkw verursacht Verkehrsunfall

Am 16.06.2018, gegen 20.15 Uhr, wurde einer Streife zu einem Verkehrsunfall in der Dr.-Kaufmann-Straße in Stockstadt gerufen. Auf Grund einer nicht angezogenen Handbremse rollte ein Pkw Toyota rückwärts gegen einen geparkten Pkw Opel. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand Lackschaden in Höhe von ca. 600 EURO. Der unfallursächliche Pkw Toyota konnte zurück in seine angestammte Parkposition gerollt werden. Diesmal wurde der Wahlhebel des Fahrzeugs mit Automatikschaltung, wie vorgesehen, auf „P“ gestellt und zusätzlich die Handbremse angezogen.

Kriminalitätsgeschehen

Trickdiebstahl

Am 16.06.2018, in der Zeit von 11.50 Uhr bis 12.00 Uhr, wurde ein 81-Jähriger Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des Logo-Getränke-Marktes durch einen ausländischen Mitbürger gebeten 2 EURO zu wechseln. Der Geschädigte wurde weiter in das Gespräch verwickelt. Der Unbekannte sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Nachdem der Geschädigte dem Unbekannten noch auf Nachfrage den Weg zum Bahnhof wies, verschwand der ca. 35-Jährige, ca. 165 cm große, schlanke Mann in Richtung Tegut. Bekleidet war die Person mit einem weißen Hemd und dunkler Hose. Der Mann machte einen gepflegten und zuvorkommenden Eindruck.

Wenig später stellte der 81-Jährige das Fehlen von 380 EURO Bargeld fest, welches sich vorher in einer Geldklammer im Geldbeutel befand.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen bzw. sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Polizei Aschaffenburg/mkl