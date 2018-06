Streife wird mit ausgestrecktem Mittelfinger begrüßt

Völlig grundlos wurden am Samstagmorgen, gegen 02:35 Uhr, Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg von einem 17-Jährigen beleidigt. Die Beamten wollten ihr Dienstfahrzeug in der Brennofengasse abstellen, um anschließen Fußstreife zu laufen. Beim Einbiegen in die Brennofengasse kam der junge Mann aus Aschaffenburg dem Fahrzeug entgegen und zeigte den Beamten die ausgestreckten Mittelfinger. Bei der Anschließenden Personalienfeststellung fiel auch auf, dass der Jugendliche unter Alkoholeinfluss stand. 0,9 Promille zeigte der Alkomat. Gegen den jungen Mann wird nun eine Anzeige vorgelegt.

Unfall beim Rangieren - Fahrerin entfernt sich von der Unfallstelle

Aschaffenburg. Am Freitagabend, gegen 19:55 Uhr, verursachte die 22-jährige Fahrerin eines BMW auf einer Parkfläche gegenüber des Volksfestplatzes in der Darmstädter Straße einen Verkehrsunfall. Beim Rangieren stieß sie mit ihrem Fahrzeug gegen einen geparkten VW. Anschließend fuhr sie von der Unfallstelle weg, ohne ihre Unfallbeteiligung anzuzeigen, bzw. ihre Daten zu hinterlassen. Durch einen aufmerksamen Zeugen, der das Unfallgeschehen beobachtet hatte, konnte die Unfallflüchtige kurze Zeit später ermittelt werden. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

Ohrringe gestohlen

Aschaffenburg. Wegen ganzen 6,99 € darf sich eine junge Frau aus Aschaffenburg demnächst auf strafrechtliche Konsequenzen einstellen. Das war der Verkaufswert der Ohrringe, die die 20-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft in der City-Galerie entwendet hat. Bei der Tatausführung am Freitag, gegen 14:55 Uhr, wurde sie jedoch von einem Mitarbeiter beobachtet, so dass ihre Errungenschaft schnell wieder dem rechtmäßigen Eigentümer zugeführt werden konnte.

Verkehrsteilnehmerin sieht Fehlverhalten nicht ein - Anzeige wegen Beleidigung

Aschaffenburg. Am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, musste eine 60-jährige Fußgängerin in der Kleberstraße vom Gehweg auf die Fahrbahn ausweichen, da sie mit ihrem Rollator nicht an einem falsch geparkten grauen Mercedes vorbeilaufen konnte. Die Fahrerin des Mercedes, die ihr Fahrzeug zum einen auf dem Gehweg und zum anderen im Bereich einer Feuerwehrzufahrt abgestellt hatte, soll die Situation aus einem Schnellrestaurant beobachtet haben. Als sie sich später nach draußen gesellte, soll sie, nachdem sie auf ihr Fehlverhalten angesprochen wurde, die 60-Jährige auch noch beleidigt haben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Unbeteiligter bei Streit verletzt

Aschaffenburg. Am frühen Samstagmorgen, kam es gegen 02:40 Uhr, zunächst zu einem verbalen Streit in einem Lokal in der Wermbachstraße. Ein unbeteiligter 18-Jähriger wollte schlichtend eingreifen, worauf er von einem der Streithähne, einem 40-jährigen Aschaffenburger, geschlagen wurde. Der 18-Jährige erlitt hierbei mehrere Platzwunden. Ob eventuell auch sein Nasenbein in Mitleidenschaft gezogen wurde, muss noch geklärt werden. Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Mehrere Rauschgiftdelikte im Umfeld des Volksfestes

Aschaffenburg. Drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden durch Beamte der Operativen Ergänzungsdienste im Umfeld des Volksfestplatzes festgestellt. Ein 22-Jähriger und ein ein 15-Jähriger wurde jeweils mit Marihuana angetroffen, ein 19-Jähriger hatte Amphetamin dabei. In allen Fällen handelte es sich zwar um geringe Mengen, jedoch dürfen alle drei jungen Männer mit einer Anzeige rechnen.

Landkreis Aschaffenburg

Geparkten Pkw angefahren - Schadensregulierung Fehlanzeige

Sailauf. Zwischen Montag und Freitag wurde in der Straße „Im Winkel“ ein geparkter Hyundai angefahren, wobei das Fahrzeugheck in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Unfallverursacher hat sich nach seinem Fauxpas nicht um die Regulierung des entstanden Schadens gekümmert, weshalb wegen Unfallflucht ermittelt wird. Verantwortlich dürfte ein 53-Jähriger zeichnen, an dessen Kleintransporter Schäden festgestellt wurden, die mit denen am Pkw korrespondieren. Insgesamt wird der Gesamtschaden derzeit auf 2.000,- Euro geschätz.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg