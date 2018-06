Renault-Oldtimer kommt von der Straße ab

Am Donnerstagabend gegen 19:50 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Oldtimer, Renault, auf der Staatsstraße 2309 von Glattbach kommend in Richtung Aschaffenburg. Mit ihm im Fahrzeug saß ein 6-jähriges Mädchen in einem Kindersitz. In einer Linkskurve kam der Oldtimer ins Schleudern. Der 31-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Wagen, welcher nach rechts ins Bankett rutschte und sich dort überschlag. Die beiden Insassen kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schaden am Renault wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Pkw-Reifen abmontiert und gestohlen

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter hat alle vier Reifen eines Mercedes abmontiert und mitgenommen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag 12:00 Uhr und Freitag 11:45 Uhr. In dieser Zeit stand der blaue Pkw auf dem Kundenparkplatz einer Firma im Schönbergweg. Über eine genaue Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Erneuter Quad-Diebstahl

Aschaffenburg. Innerhalb von drei Wochen kam es in der Nacht von Mittwoch 23:00 Uhr auf Donnerstag 05:30 Uhr nun zum dritten Diebstahl eines Quads. Dieses Mal hat ein unbekannter Täter ein Fahrzeug des Fabrikats „KWANG YANG“ entwendet, welches auf einem privaten Parkplatz eines Anwesens in der Seestraße abgestellt war. Das Quad war verschlossen und hat einen Wert von rund 4000 Euro. Ob es einen Tatzusammenhang zu den anderen beiden Diebstählen Ende Mai in Goldbach und Anfang dieser Woche in Aschaffenburg-Obernau gibt (siehe hierzu auch die Presseberichte vom 29.05. und vom 13.06.), ist nicht geklärt. Die Sachbearbeitung der Vorfälle hat der Ermittlungsdienst der Polizeiinspektion Aschaffenburg übernommen.

Fahrraddiebstahl

Aschaffenburg. Ebenfalls ein unbekannter Täter hat am Donnerstag zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr ein Fahrrad der Marke „Fischer“ gestohlen. Das graue Rad war unverschlossen vor dem Job-Center in der Auhofstraße abgestellt. Es war noch etwa 200 Euro wert.

Autoreifen platt gestochen

Aschaffenburg. Die Reifen des Toyotas eines 54-Jährigen werden seit dem 15.04.2018 immer wieder mit einem dünnen, spitzen Gegenstand platt gestochen. Es sind immer ein bis zwei Reifen, welche Luft verlieren. Der zweite Vorfall war dann Mitte Mai, der dritte letzte Woche zwischen Mittwoch und Donnerstag. Zwischen Donnerstag dieser Woche, 17:00 Uhr und Freitag 04:45 Uhr schlug der unbekannte Täter erneut zu. Es wurden wieder beide Hinterreifen zerstochen. Der weiße Pkw stand jedes Mal auf öffentlichen Verkehrsgrund in der Goethestraße. Die Summe des entstandenen Schadens beläuft sich mittlerweile auf einen mittleren dreistelligen Wert.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Rauschgiftaufgriff

Aschaffenburg. Am Donnerstagabend um 20:45 Uhr lief eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu Fuß durch eine Parkanlage in der Pompejanumstraße. Dabei erwischten die Ordnungshüter eine 20-Jährige, welche sich just in dem Moment einen Joint drehen wollte. Der illegale „Glimmstängel“ wurde sichergestellt und die junge Frau hat eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz zu erwarten.

Kreis Aschaffenburg

Zwei Wildunfälle im Landkreis

Rothenbuch. / Großostheim. Zu einer Kollision zwischen einem VW und einem Wildschwein kam es am frühen Donnerstagmorgen um 00:00 Uhr auf der Kreisstraße AB 6 zwischen Rothenbuch und Lichtenau. Über den Verbleib der Sau ist nichts bekannt, am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Gegen 23:00 Uhr kollidierten dann noch ein Volvo und ein Reh auf der Staatsstraße 3115. Der Pkw fuhr von Aschaffenburg kommend in Richtung Großostheim, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Es blieb schwer verletzt im Straßengraben liegen und musste von einem Jäger von seinem Leiden erlöst werden. Der Schaden am Volvo liegt bei etwa 1000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg