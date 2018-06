Im Bereich einer dortigen Gärtnerei kam plötzlich ein herrenloser Hund angerannt und griff den Vierbeiner des 50-Jährigen an. Der Mann trennte die beiden Hunde voneinander, wobei er von dem angreifenden mehrmals in den linken Arm und die linke Hand gebissen wurde. Sein Tier blieb unverletzt. Der unbekannte Hund lief wieder davon. Der 50-Jährige ging daraufhin nach Hause und von dort in ein Krankenhaus. Er musste operiert werden und wurde stationär aufgenommen. Wem der angreifende Vierbeiner gehört ist nicht bekannt. Er war nach Meinung des Verletzten ein Mix aus Labrador und Golden Retriever, circa drei bis vier Jahre alt, rund 50 Zentimeter hoch und von kräftiger Statur. Er hatte braunes Fell mit schwarzen Flecken und machte einen gepflegten Eindruck. Ein Halsband oder eine Marke hatte er nicht getragen.

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Hund oder seinen Halter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Polizei Aschaffenburg/mci