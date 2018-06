Strecke nach Unfall auf Großostheimer Straße wieder frei

Gegen 15.30 Uhr wollte ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer von der Adenauerbrücke kommend stadtauswärts auf die Großostheimer Straße auffahren. Vermutlich kam der BMW auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und prallte in einen entgegenkommenden Opel, der nach dem Zusammenstoß in einem Grünstreifen landete. Sowohl die 23-jährige Fahrerin des Opels als auch der 49-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge kam es auf der Großostheimer Straße rund eine Stunde lang zu Behinderungen. Inzwischen ist die Strecke wieder frei.

rah/sre/nico