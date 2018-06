Dumm gelaufen: Die Polizei und der Zufall

Wenn man die Polizei schneidet

ASCHAFFENBURG. Merke: Mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut sollte man mit seinem Auto keinen Streifenwagen schneiden. Ansonsten ist nicht nur der der Führerschein sofort weg, sondern es folgt noch ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Diese Erfahrung hat ein 30 Jahre alter Audifahrer in der Nacht auf Sonntag auf der Ebertbrücke gemacht. Bei seiner Fahrt in Richtung Nilkeim wechselte er mit seinem Auto laut Polizei plötzlich auf die Fahrspur »knapp vor dem Streifenwagen«. Dessen Fahrer musste mächtig auf die Bremse treten – der Rest ist bekannt. mai

Wenn vor der Tür die Polizei steht

MAINASCHAFF. Ob er die Polizei erwartet hat, ist nicht bekannt. Jedenfalls klingelten zwei Ermittler der Aschaffenburger Polizei am Freitagnachmittag an der Tür eines 39 Jahre alten Mainaschaffer. »Im Zuge von Ermittlungen in einer anderen Angelegenheit«, heißt es dazu von der Polizei. Den Nasen der Beamten sei Dank, rückte diese »andere Angelegenheit« erstmal in den Hintergrund. Kaum in die Wohnung gelassen, erschnupperten sie »starken Marihuanageruch«. Schon mal da, erblickten die Polizisten auch gleich zwei gestohlene Fahrräder. Folge: Der »polizeibekannte 39-jährige« (Polizei) sieht sich nun nicht nur einer Anzeige in der »anderen Angelegenheit« ausgesetzt, sondern zwei weiteren Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen des Diebstahls. mai