Starkregen wird zwei Autofahrern auf A3 zum Verhängnis

Gegen 15.30 Uhr erwischte es einen 28-Jährigen mit seinem Peugeot. Kurz hinter der Anschlussstelle Bessenbach verlor er bei heftigem Regen die Kontrolle über sein Auto. Der Peugeot schleuderte in die Mittelabtrennung und blieb dann als Totalschaden auf der linken Spur stehen. Der Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Kurz darauf kam es am Kauppenabstieg bei Weibersbrunn zu einem weiteren Unfall bei Regen. Ein 58-jähriger Audifahrer krachte mit seinem Wagen zunächst in die Mittelleitplanke, schleuderte dann über die Fahrbahn und prallte in die Außenleitplanke. Der Audi kam total beschädigt auf dem Standstreifen zum Stehen. Zwei junge Männer leisteten dem verletzten 58-Jährigen vorbildlich erste Hilfe und riefen die Rettungskräfte.

Wegen beider Unfälle war die A3 kurzzeitig in Richtung Frankfurt voll gesperrt. Später floss der Verkehr einspurig an den Unfallstellen vorbei. rah