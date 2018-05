Autofahrerin gerät in den Gegenverkehr

Dort kollidierte der Opel mit einem entgegenkommenden Daimler einer gleichaltrigen Dame. Beide Pkw gerieten dadurch ins Schleudern und kamen im Straßengraben zum Stehen. Der Opel touchierte vorher noch den BMW eines 45-Jährigen, welcher hinter dem Daimler auf der Darmstädter Straße unterwegs war. An diesem entstand jedoch nur ein geringer Streifschaden. Der Opel und der Daimler wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschade an allen drei Fahrzeugen liegt bei rund 16.500 Euro. Die beiden 56-Jährigen Frauen wurden beide leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Durch den Unfall kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Fahrradfahrer übersieht vorfahrtsberechtigtes Auto

Am Montag gegen 17:45 Uhr ist ein 20-Jähriger auf seinem Rad in der Schönbornstraße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. Er fuhr jedoch verbotswidrig auf dem in stadteinwärtiger Richtung links liegenden Gehweg und wollte an der Einmündung zur Aufeldstraße diese geradeaus passieren. Dabei übersah er dann den Audi eines 56-Jährigen, welcher zur selben Zeit von der Aufeldstraße auf die Schönbornstraße einbiegen wollte. Der 20-Jährige fuhr ungebremst gegen den stehenden Audi und stürzte auf die Fahrbahn. Er zog sich schwere Frakturen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der entstandene Sachschaden an Pkw und Fahrrad wird auf circa 3050 Euro geschätzt.

Mit Handy und unter Drogeneinfluss unterwegs

Weil ein 46-Jähriger Audi-Fahrer am Dienstag um 08:30 Uhr während der Fahrt mit seinem Handy in der Hand in der Großostheimer Straße erwischt wurde, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Dabei schlug den Beamten dann ein eindeutiger Geruch von Marihuana aus dem Audi entgegen. Da der Verdacht nahe lag, dass der Fahrer auch das Rauschgift konsumiert hatte, wurde mit ihm ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt. Dieser war positiv auf THC. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Audi-Fahrer musste die Streife auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg begleiten, wo eine Ärztin eine Blutentnahme durchführte. Der 46-Jährige hat nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld zu rechnen.

Zwei Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet

Ein unbekannter Täter hat zwischen Freitag 22:00 Uhr und Samstag 12:00 Uhr ein Fahrrad der Marke „Hercules“ gestohlen. Das rosa Damenrad stand in der Zeit in dem frei zugänglichen Hof zwischen zwei Mehrfamilienanwesen in der Gabelsberger Straße. Es war nicht verschlossen und hatte einen Wert von etwa 300 Euro.

Ein weiteres Rad wurde dann zwischen Montag 22:05 Uhr und Dienstag 01:00 Uhr aus einem umzäunten Vorgarten eines Einfamilienanwesens in der Englertstraße gestohlen. Das weiße Fahrrad der Marke „Cube“ war mit einem Kettenschloss gesichert und hatte noch einen Wert von rund 250 Euro.

Graffiti-Schmiererei

Ebenfalls ein unbekannter Täter hat in den frühen Morgenstunden des Sonntags zwischen 00:00 und 09:00 Uhr mehrere Schriftzeichen gegen die Wand einer Sporthalle im Steinweg gesprüht. An der Außenwand und einer Treppenmauer wurde in schwarzer und oranger Farbe „int“ geschrieben. Die Kosten für die Reinigung belaufen sich nach Schätzung auf rund 10.000 Euro.

Bereits am Pfingstwochenende wurden in diesem Bereich Graffitis gesprüht. Die Tatzeit liegt hier zwischen den 19.05., 00:30 Uhr und dem 20.05., 11:00 Uhr. Hier wurden ein Wohnwagen und zwei Gargentüren beschmiert. Ob es einen Tatzusammenhang gibt ist nicht erkennbar.

Sachbeschädigung an Auto

Am Dienstag zwischen 05:10 Uhr und 07:45 Uhr wurde die Fensterscheibe der Fahrertüre eines VW beschädigt. Der schwarze Lupo stand in der Zeit am Fahrbahnrand in der Buhleierstraße und hatte bei Rückkunft der Besitzer eine zersplitterte Scheibe. Aus dem Auto wurde jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 400 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflucht

Dammbach

Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Montag zwischen 08:30 Uhr und 13:00 Uhr an einem geparkten Opel hängen geblieben und hat dadurch einen Schaden am rechten Außenspiegel verursacht. Der Corsa stand in der Zeit am Fahrbahnrand in der Wintersbacher Straße. Die Schadenshöhe wird auf circa 200 Euro geschätzt. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Wildunfall

Weibersbrunn

Zu einer Kollision zwischen einem Peugeot und einem Reh kam es am Dienstag um 05:30 Uhr auf der Staatsstraße 2312. Der Pkw war dort von Esselbach in Richtung Aschaffenburg unterwegs, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Es verstarb durch den Zusammenstoß. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Grab geschändet

Kleinostheim

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag 18:00 Uhr auf Sonntag 12:00 Uhr ein Grab im Friedhof in Kleinostheim in der Friedhofstraße beschädigt. Der Grabstein wurde aus der Verankerung gerissen und umgestoßen. Zudem hat der Täter mit einem festen Gegenstand auf den Stein eingeschlagen, wodurch dieser zusätzlich beschädigt wurde. Zudem nahm der Täter noch das Grablicht mit. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 2000 Euro.

Quad-Diebstahl

Goldbach

Ebenfalls ein unbekannter Täter hat zwischen Sonntag 23:00 Uhr und Montag 06:00 Uhr ein Quad des Fabrikats „Yamaha“ gestohlen. Das blaue Fahrzeug stand in der Nacht in der Hofeinfahrt eines Anwesens im Hösbacher Weg. Zum Tausch ließ der Dieb einen 12 Kilo schweren Stein zurück. Das Quad hatte auffällig rote Stoßdämpfer und war noch rund 4000 Euro wert.

Hinwiese zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Brand in Wohnhaus

Hösbach

Ein Großaufgebot von Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Hösbach gab es am Montag um 17:40 Uhr in der Buchenackerstraße im Ortsteil Wenighösbach. Bei Eintreffen der Polizeistreife schlugen aus den Fenstern des Zweifamilienhauses noch die Flammen. Der Brand konnte jedoch schnell durch die Feuerwehrkräfte gelöscht werden. Das Feuer entstand in der Küche der Erdgeschosswohnung, welche stark beschädigt wurde. Zudem wurde der Raum daneben und darüber in Mitleidenschaft gezogen. Die Summe des entstandenen Schadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 15.000 Euro. Der Hauseigentümer konnte sich selbständig auf der Wohnung retten, als er die Flammen entdeckte. Weitere Bewohner waren nicht im Anwesen. Es wurde keiner verletzt. Über die Brandursache ist bislang nichts bekannt. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann jedoch ausgeschlossen werden.

