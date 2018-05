Zwei Männer nach Unfall in Hösbach in Lebensgefahr

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 59-Jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg gegen 22:30 Uhr mit seinem Skoda die Staatsstraße 2307 von Schimborn in Richtung Hösbach. Aus noch ungeklärter Ursache kam es an einer Einmündung zu einem Feldweg zum Zusammenstoß mit dem VW Passat eines 31-jährigen Mannes aus dem Raum Offenbach.

Der 31-jährige Fahrer des VW kam nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus. Der Beifahrer des 31-Jährigen erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ebenso in ein Krankenhaus transportiert. Ein 29-jähriger Mitfahrer im VW Passat wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der 59-jährige Fahrer des Skoda erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg auch ein Sachverständiger in die Ermittlungen mit eingebunden. Neben Polizei und Rettungsdienst befanden sich auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Hösbach, Wenighösbach und Laufach im Einsatz.

Die Staatsstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der erforderlichen Bergungs- und Aufräumarbeiten komplett gesperrt. Der Verkehr wurde von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet.

Polizei Unterfranken/kick/Ralf Hettler