BMW auf der B26 in Brand geraten

Der Fahrer eines BMW war mit seinem Fahrzeug auf der B26 in Richtung Aschaffenburg unterwegs. In Höhe des Waldparkplatzes Mathildeneiche bemerkte er Rauch aus dem Motorraum. Er steuerte seinen PKW in die Parkplatzeinfahrt und alarmierte die Feuerwehr.

Der Fahrer eines hinter dem BMW fahrenden LKW bemerkte das Feuer und leitete erste Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher ein. Die Feuerwehr Babenhausen nahm dann mit einem C-Rohr abschließende Löscharbeiten vor.

Bedanken möchten sich die Einsatzkräfte auf diesem Wege ausdrücklich bei dem Lkw-Fahrer für sein mutiges Eingreifen.

vd/Feuerwehr Babenhausen