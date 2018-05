Lkw-Fahrer mit 2 Promille auf der A3 bei Stockstadt

Eine Streife der Autobahnpolizei konnte nach Hinweisen von einer Verkehrsteilnehmerin den Lkw bei Stockstadt anhalten und kontrollieren. Nachdem der Fahrer sich einem freiwilligen Alko-Test unterzog, staunten die Kollegen, da um diese Uhrzeit bereits 2 Promille auf der Anzeige vom Testgerät standen. Der 45-jährige Lkw-Fahrer musste seinen Lkw stehen lassen und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Für die zu erwartende Strafe wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1500 Euro einbehalten. Doppelt ärgerlich für die Transportfirma, sie musste am Wochenende einen Ersatzfahrer schicken, der aber erst am Montag mit dem Lkw weiterfahren darf. mkl/VPI Aschaffenburg