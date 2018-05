Audi brennt auf der A3 komplett aus

Komplett ausgebrannt ist ein Audi am späten Mittwochabend auf der A3. Kurz nach 23 Uhr war der Audi-Fahrer auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Bessenbach/Waldaschaff und Weibersbrunn bemerkte er an seinem Fahrzeug einen Motorbrand. Er konnte das Fahrzeug noch auf dem Standstreifen anhalten, sich und seine Mitfahrerin und teilweise das im Auto befindlich Gepäck in Sicherheit bringen, bevor der Brand auf den Innenraum übergriff. Als die Feuerwehren aus Waldaschaff und Bessenbach eintrafen brannte der Audi bereits lichterloh. Die Einsatzkräfte konnten nur noch das komplett ausgebrannte Fahrzeugwrack ablöschen. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung konnte der Verkehr bis zur Bergung des Fahrzeuges auf zwei Fahrspuren vorbeifließen. rah