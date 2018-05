Bei Wolkenbruch zu schnell - Aquaplaning - Zwei Autos in die Leitplanke

Beide waren in Fahrtrichtung Gießen unterwegs. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit gerieten zunächst ein Auto der Marke General Motors aus Aschaffenburg und kurz darauf an anderer Stelle ein Jaguar aus Bad Homburg ins Schleudern. Der GM aus Aschaffenburg stieß dabei gegen die linke und der Jaguar gegen die rechte Leitplanke. Während der GM noch bedingt fahrbereit war und selbstständig weiterfahren konnte, musste der Jaguar abgeschleppt werden. Bei den Unfällen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Zu dem Unfall des Jaguar mussten auch Kräfte der Autobahnmeisterei zur Fahrbahnreinigung ausrücken. Beim Anstoß an die Leitplanke hatte der Pkw einen größeren Flurschaden angerichtet und Straßenbegleitgrün auf die Fahrbahn geschleudert. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es nicht. Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach