18-Jähriger Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Beim Beschleunigen brach das Heck des Zweirades aus, die Yamaha schlitterte über die Fahrbahn und kam auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Der junge Mann prallte gegen die Leitplanke und stürzte zu Boden. Hierbei wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.000 Euro.

Kollision zwischen Lkw und Pkw

Am Montag um 7:38 Uhr befuhr ein 66-jähriger Kraftfahrer mit seinem Lkw die Stengerstraße in Fahrtrichtung Goldbach auf der linken Geradeausspur. Zur gleichen Zeit fuhr der 35-jährige Fahrer eines BMW auf der Stengerstraße, von der Auhofstraße kommend in Fahrtrichtung Goldbach auf der rechten Geradeausspur. Beim Fahrstreifenwechsel übersah der Lkw-Fahrer den Pkw, beide Fahrzeuge kollidierten. Gesamtschaden: 6.000 Euro

Leichtverletzt nach Rollersturz

In der Elsässer Straße fuhr am Montag gegen 10:30 Uhr eine 55-Jährige mit ihrem Roller stadtauswärts. An einer Bushaltestelle übersah sie den erhöhten Bordstein, welcher die Fahrbahn verengt und stürzte anschließend alleinbeteiligt auf die Straße. Hierbei verletzte sie sich leicht und musste ins Klinikum verbracht werden. Am Zweirad entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro.

Fahrzeug angefahren und abgehauen

Im Parkhaus Elisenstraße wurde am Montag zwischen 11:50 Uhr und 12:18 Uhr ein grauer VW Passat von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Fremdschaden von 1.000 Euro.

Leichte Kollision beim Rückwärtsfahren

Am Montag um 17:50 Uhr befuhr eine 39-Jährige mit ihrem Pkw VW die Glattbacher Straße. An der Kreuzung zur Neuen Glattbacher Straße stand zum gleichen Zeitpunkt die 60-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda und bemerkte, dass sie zu weit in den Kreuzungsbereich hineingefahren und dadurch den Fahrradweg blockiert hatte. Sie setzte ihr Auto zurück und touchierte hierbei den VW leicht. Trotzdem setzte sie nach der Kollision ihre Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Experten der Verkehrsunfallfluchtfahndung sind nun damit beschäftigt, den genauen Unfallhergang zu klären und die Schäden in Höhe von etwa 500 Euro zuzuordnen.

Fahrraddiebstahl

Von einem Abstellplatz in der Frohsinnstraße verschwand am Montag zwischen 8:45 Uhr und 9:45 Uhr ein mit Kettenschloss gesichertes Fahrrad der Marke Giant, graue Farbe, im Zeitwert von 500 Euro.

Automat aufgebrochen

In der Zeit von Samstag, 10:30 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr, wurde in einem Altenheim in der Lamprechtstraße ein Kaffeevollautomat von unbekannten Tätern aufgebrochen. Ihnen fiel aus der Geldsammelkassette ein Betrag von etwa 30 Euro in die Hände. Der Sachschaden an der Maschine beträgt etwa 50 Euro.

Aufmerksamer Bürger rettet Volltrunkenen

Am Montag um 11:15 Uhr teilte ein 50-jähriger Mann aus dem Stadtteil Damm mit, dass er einen Mann, der in der Aschaff lag, aus dem Wasser gezogen hatte. Noch vor Eintreffen der Streife flüchtete der Gerettete in einen Schrebergarten. Der Helfer hatte beobachtet, dass der Hilflose aus einer Kopfplatzwunde stark blutete und erheblich alkoholisiert war. Der Verletzte konnte kurze Zeit später von einer Streife aufgefunden und von Rettungsassistenten erstbehandelt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über drei Promille. Aufgrund der hohen Alkoholisierung wurde der 56-Jährige in Gewahrsam genommen und in der Arrestzelle ausgenüchtert.

Herren-Crossrad gestohlen

Vor einer Schule in der Fasaneriestraße verschwand am Montag zwischen 9 Uhr und 10:20 Uhr ein mit Spiralschloss gesichertes, silberfarbenes Rad der Marke Focus im Zeitwert von 50 Euro.

Fahrrad geklaut

Kleinostheim. Am Sonntag zwischen 15 Uhr und 21:45 Uhr verschwand vom Bahnhofvorplatz ein schwarz-rotes Specialized im Zeitwert von 200 Euro, das mit einem Schloss gesichert war.

Zu den Fällen mit unbekannten Tätern/Verursachern bittet die Polizei Aschaffenburg um Hinweise unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

Polizei Aschaffenburg