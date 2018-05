Erneut Diebe im Hohe-Wart-Haus

Zwischen Sonntagabend, 20.45 Uhr, und Montagvormittag, 09.00 Uhr, gelangten die Täter über ein Erdgeschossfenster in den Gastraum. In der Folge machten sie sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen und öffneten weitere Fenster und Türen brachial. Der insgesamt angerichtete Schaden beläuft sich gewiss auf mehrere tausend Euro.

Bereits in der Nacht zum 07. April war das historische Gasthaus und beliebte Ausflugsziel im Spessart von Einbrechern heimgesucht worden. Auch damals war erheblicher Sachschaden entstanden. Die Kripo prüft auch einen möglichen Zusammenhang beider Fälle und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel. 06021/857-1732.

Polizei Aschaffenburg/kick