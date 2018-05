Benzinbettler gestoppt

Ein hiesiges Fahrzeug und ein BMW aus Duisburg standen am Straßenrand. Ein Mann gestikulierte und redete über die Beifahrerseite mit dem Fahrer des hiesigen Fahrzeugs.

Im Nachgang konnte geklärt werden, dass es sich um zwei Rumänen handelte, die den Mann um Geld für Benzin anbettelten. Die Rumänen aus Duisburg hatten 300 Euro dabei und einen ¾ gefüllten Tank. Deshalb wird davon ausgegangen, dass sie völlig unnötig betteln wollten.

Oft sind solche oder ähnliche angeblich hilflosen Lagen vorgetäuscht. Seien SIE deshalb kritisch und hinterfragen Sie genau, wenn Sie von Fremden um Geld gebeten werden.

Lkw-Tank bei Unfall beschädigt- Diesel ausgelaufen

Als ein Lkw-Fahrer gegen 21 Uhr bei Bischbrunn in FR Frankfurt in der Baustelle einen Fahrfehler machte, riss dabei der Tank des Lkw an der Leitplanke auf. Der Fahrer bemerkte das und steuerte seinen Lkw noch in den Parkplatz Grüntal, wo der Tank leerlief. Etwa 150 Liter Diesel mussten abgebunden werden.

Polizei Aschaffenburg/kick