Polizei kontrolliert blutverschmierte Fahrzeuginsassen: Wo ist der Tatort?

Während einer Verkehrskontrolle in der Heidelberger Straße (Darmstadt) am frühen Montagmorgen (07.05.) gegen 02.50 Uhr konnten Beamte des ersten Reviers in einem schwarzen VW-Golf mit Miltenberger (MIL) Kennzeichen drei Fahrzeuginsassen feststellen, die augenscheinlich mit Blut verschmiert waren. Einer der Männer hatte eine Schnittverletzung an der rechten Hand. Erste Ermittlungen ergaben, dass es eine Auseinandersetzung in Babenhausen gegeben haben soll. Nähere Angaben zum Sachverhalt wollten die Fahrzeuginsassen nicht machen. Bei der weiteren Überprüfung zeigte Alkoholtest zirka 0,25 Promille und ein Drogenschnelltest auf Marihuana reagierte bei dem Fahrer positiv. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen, die Hinweise auf den möglichen Tatort der genannten Auseinandersetzung in Babenhausen geben können oder diese beobachtet haben. Diese soll in der Nähe einer Tankstelle in der Aschaffenburger Straße (Babenhausen) stattgefunden haben. Gegen die drei Männer, im Alter von 22 und 25 Jahren, wurde Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erstattet. Die Polizei in Dieburg bittet unter der Rufnummer 06071/ 9656 - 0 um Hinweise, welche die mögliche Auseinandersetzung in Babenhausen betreffen.

bak/Polizei Südhessen