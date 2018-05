Kochwäsche vergessen - Feuerwehr rückt aus

Am Sonntag, um 13:45 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem kleineren Brand alarmiert. In der St.-Johannes-Straße in Heimbuchenthal hatte eine 50-Jährige Kochwäsche in einem Topf erhitzt und vergessen. Im weiteren Verlauf kam es zur Entzündung und der Zerstörung der Wäsche. Es entstand geringer Sachschaden.

Betrunken Auffahrunfall verursacht

Aschaffenburg. Am Sonntag, um 17:15 Uhr, befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw VW die Spessartstraße in Richtung Schweinheimer Straße. An einer roten Ampel übersah er einen stehenden Pkw Audi und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge über den gesamten Kreuzungsbereich auf die andere Straßenseite geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden von cirka 15.000 Euro. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls durch die Polizei stellten die Beamten fest, dass der Verursacher erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Ordnungshüter stellten den Führerschein des Mannes sicher und ließen durch einen Arzt auf der Wache eine Blutentnahme durchführen.

Geparkten Pkw angefahren und abgehauen

Aschaffenburg. In der Zeit zwischen 13 Uhr und 18 Uhr wurde am Samstag auf dem Parkplatz der Kleingartenanlage in der Mörswiesenstraße ein geparkter blauer Daimler von einem anderen Auto angefahren. An der Beifahrertüre entstand eine Delle und ein Lackschaden, Schadenshöhe cirka 1.000 Euro. Als Verursacher in Verdacht steht der Fahrer eines grauen Smart, der daneben geparkt hatte. Die Ermittlungen dauern an.

Trunkenheitsfahrt

Aschaffenburg. Am Montagmorgen gegen 2 Uhr wurde der 37-jährige Fahrer eines Pkw Toyota in der Schweinheimer Straße zu einer routinemäßen Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei fiel der Polizeistreife leichter Alkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über 1,1, Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, der Führerschein beschlagnahmt und auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutentnahme durchgeführt.

Autolack zerkratzt

Aschaffenburg. Vor einem Anwesen in der Friesenstraße wurde in der Zeit von Samstag, 14 Uhr bis Sonntag, 09:35 Uhr, der Lack an einem Pkw Dacia von einem unbekannten Täter zerkratzt. Es entstand hierdurch eine Schaden von cirka 1.500 Euro über die gesamte rechte Fahrzeugseite.

Fahrzeug beschädigt

Aschaffenburg. In der Zeit von Samstag, 20:45 Uhr bis Sonntag, 13:10 Uhr wurde in der Lamprechtstraße die rechte Fahrzeugseite eines Pkw VW großflächig mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Außerdem war der rechte Hinterreifen plattgestochen. Es entstand ein Gesamtschaden von cirka 5.000 Euro.

Hilfloser Volltrunkener

Aschaffenburg. Am Sonntag, um 17 Uhr, wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass sich in der Nähe eines Biergartens in der Kleinen Schönbusch Allee ein Betrunkener auf einer Wiese hingelegt hätte. Die Polizeistreife konnte feststellen, dass ein 58-Jähriger mit über drei Promille dort lag, der nicht mehr in der Lage war, alleine zu stehen oder zu gehen. Er wurde deshalb in Schutzgewahrsam genommen und in der Arrestzelle ausgenüchtert.

Kochtopf vergessen - Feuerwehr rückt aus

Aschaffenburg. Am Sonntag, gegen 13:30 Uhr, wurde die ständig besetzte Feuerwache Aschaffenburg zu einer Rauchentwicklung in den Ulmenweg geschickt. Vor Ort konnten Polizei und Feuerwehr nach Wohnungsöffnung feststellen, dass eine 89-jährige Rentnerin einen Kochtopf mit Eiern auf der Herdplatte vergessen hatte. Glücklicherweise kam es zu keinem Brand, lediglich zu einer Rauchentwicklung. Der Schaden beträgt durch die Verrußung einige hundert Euro.

Opel Astra angefahren und abgehauen

Kleinostheim. In der Zeit von Dienstag, 21:45 Uhr bis Samstag, 21 Uhr wurde auf einem Großparkplatz in der Lindigstraße ein blauer Opel Astra von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und am rechten Fahrzeugheck beschädigt. Es entstand ein Fremdschaden von 1.000 Euro.

Pkw Hyundai nach Kollision zur Seite gekippt

Laufach. Am Sonntag, um 12:35 Uhr, befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Pkw Hyundai die Hauptstraße in Richtung Aschaffenburg. Er streifte aus Unachtsamkeit beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw Opel. Durch die Kollision kippte der Hyundai nach links und blieb auf der Fahrerseite liegen. Beim Aussteigen über das Fenster auf der Beifahrerseite zog sich der Verursacher eine kleine Schürfwunde zu. Es entstand ein Gesamtschaden von cirka 20.000 Euro.

Abbiegeunfall

Kleinostheim. Am Sonntag, kurz vor 15 Uhr, befuhr ein 70-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes die Hörsteiner Straße in Richtung Hanauer Straße. Die Lichtzeichenanlage zeigte Rot, weshalb er zum Stehen kam. Zeitgleich befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes die Friedhofstraße in Richtung Hanauer Straße, auch seine Ampel zeigte Rot. Der 70-Jährige wollte nach links, der Jüngere nach rechts abbiegen. Beide Ampelanlagen schalteten auf Grün um und der 70-Jährige bog nach links ab, ohne dem Jüngeren den Vorrang einzuräumen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Autos, wobei ein Gesamtschaden von cirka 6.000 Euro entstand.

Vorfahrtsunfall

Johannesberg. Im Ortsteil Oberafferbach befuhr ein 84-jähriger Rentner am Sonntag, gegen 17 Uhr, mit seinem Pkw Opel die Gartenstraße in Richtung Aschaffenburger Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 85-jähriger Moped-Fahrer die Aschaffenburger Straße in Richtung Aschaffenburg. Der Pkw-Fahrer bog nach links ab und übersah hierbei den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Kraftradfahrer. Bei der Kollision zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zu. Es entstand geringer Sachschaden.

Alleine beteiligt Unfall gebaut und Auto „geschrottet“

Mespelbrunn. Am Sonntag, kurz nach 21 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger die Staatsstraße 2308 von Mespelbrunn in Richtung Heimbuchenthal. Aus bisher unbekannten Gründen kam er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Anschluss mit dem Pkw. Hierbei wurde das Fahrzeug komplett zerstört. Der alleine beteiligte Fahrzeugführer erlitt hierbei multiple Gesichtsverletzungen und musste schwerverletzt in das Klinikum Aschaffenburg eingeliefert werden. Der Pkw, ein Audi, wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft zur endgültigen Klärung der Unfallursache sichergestellt.

Zimmerbrand mit 2.000 Euro Sachschaden

Goldbach. Am Sonntagmorgen, gegen 07:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines Zimmerbrandes in der Weinberghöhe alarmiert. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte eine vergessene Kerze in einem Zimmer einen kleineren Brand ausgelöst, der von den Berechtigten nicht ganz gelöscht werden konnte und deshalb weiterkokelte. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Fahrraddiebstahl

Mainaschaff. In der Zeit von Samstag, 19 Uhr bis Sonntag, 11 Uhr verschwand in der Frankenstraße ein mit Fahrradkette gesichertes Rad der Marke Bergamont im Zeitwert von cirka 500 Euro.

Lack zerkratzt

Mainaschaff. In der Zeit von Samstag, 15:30 Uhr bis Sonntag, 13 Uhr wurde in der Behringstraße der Lack an Motorhaube, allen Türen und Heckklappe von einem grauen Toyota zerkratzt. Der Schaden wird auf cirka 6.000 Euro geschätzt.

