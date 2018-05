Streit um den mittleren Fahrstreifen - Unfall und Vollsperrung

Während der 43-jährige Nissan-Fahrer vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollte, war auch der 34-jährige BMW-Fahrer aus dem Raum Aschaffenburg dabei, vom rechten auf dem mittleren Fahrstreifen zu fahren. Der Nissan bemerkte den Platzmangel noch rechtzeitig und fuhr auf den linken Fahrstreifen zurück. Hier hatte jedoch schon ein weiterer Pkw aufgeschlossen.

Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich der 23-jährige Peugeot-Fahrer aus dem Landkreis Ulm nach links aus. Hierbei kam er ins Schleudern und stieß gegen die Betonleitwand. Sein Fahrzeug kam beschädigt auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Durch aufgewirbelte Steine wurde vermutlich ein noch nachfolgender Audi beschädigt.

Nach kurzzeitiger Vollsperrung wurde mit Hilfe der eingesetzten Feuerwehren Bessenbach und Waldaschaff der linke Fahrstreifen geräumt und die Unfallstelle abgesichert. Zur Unfallaufnahme wurden der Seitenstreifen und der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es entstand hierbei ein kurzer Rückstau, der sich jedoch schnell wieder auflöste. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf ca. 2500 Euro. Verletzt wurde zum Glück keiner der Fahrzeuginsassen.

Pkw überschlägt sich, Fahrer unter Drogeneinfluss - Bessenbach - Vermutlich unter Drogeneinfluss fuhr ein 21-jähriger Österreicher mit seinem Ford Focus auf der A3 in Richtung Süden. Das mit weiteren drei Personen besetzte Fahrzeug kam alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Betonleitwand. Von hier kam es ins Schleudern und überschlug sich durch einen erneuten Anschlag gegen die mittlere Schutzwand. Der Focus kam auf dem linken Fahrstreifen auf dem Dach zum Liegen. Die Insassen erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen und wurden durch Rettungskräfte in ein nahestehendes Krankenhaus verbracht. Bei dem Fahrer zeichnete sich ein nahe zurückliegender Cannabiskonsum ab. Aus diesem Grund wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg eine Blutentnahme und eine Sicherheitsleistung angeordnet. Der Verkehr wurde nach einer Vollsperrung über den rechten Fahrstreifen und den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Absicherung wurde durch die Feuerwehren Hösbach und Waldaschaff durchgeführt. Es entstand durch den geringen Sonntagmorgenverkehr ein ca. 3 km langer Rückstau. Nachdem der Pkw durch ein Abschleppunternehmen geborgen wurde, konnte der Verkehr wieder freigegeben werden. Am Pkw entstand mit einem geschätzten Schaden von ca. 5000 Euro ein wirtschaftlicher Totalschaden.

