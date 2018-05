Auf Randale aus und verbotene Nazi-Parole gerufen

Zunächst schlug ein 24-Jähriger aus der besagten Gruppe gegen Verkehrsschilder und hängte sich an die Markise eines Geschäftes. Dabei entstand kein Sachschaden. Kurz darauf fühlte der junge Mann sich allerdings berufen die Arme zu heben und zwei Mal eine Parole der NS-Zeit zu rufen, die an dieser Stelle nicht zitiert wird. Derartige Äußerungen sind nach dem Strafgesetzbuch in Deutschland verboten, weshalb auf den 24-Jährigen nun ein Strafverfahren zukommt.

Stadt Aschaffenburg

Nach Körperverletzung Betäubungsmittel aufgefunden

Am Samstagabend kam es in der Suicardusstraße im Rahmen der Veranstaltung „Unten am Fluss“ zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Erwachsener. Dabei wurde nach jetzigem Kenntnisstand ein 20-Jähriger von einem 21-jährigen ins Gesicht geschlagen und erlitt hierdurch eine leichte Verletzung am linken Auge. Beim Eintreffen der Polizei versuchte sich der vermeintliche Täter der Feststellung seiner Personalien zu entziehen. Die Beamten kamen dem jungen Mann jedoch zuvor und verhinderten dessen Flucht. Im Rahmen der weiteren Kontrolle konnten bei dem 21-Jährigen zusätzlich noch 3 Tabletten Ecstasy sowie ein Druckverschlusstütchen mit Resten einer Kräutermischung aufgefunden und sichergestellt werden. Aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens und unberechenbarer Stimmungsschwankungen wurde er zunächst in Gewahrsam genommen. Auf den jungen Mann kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz zu.

Weitere Rauschgiftaufgriffe in der Innenstadt

Ebenfalls am Samstagabend wurde eine Zivilstreife am Kapuzinerplatz auf einen 31 Jahre alten Mann aufmerksam. Im Rahmen einer durchgeführten Personenkontrolle konnte bei diesem eine Tablette der „Partydroge“ Ecstasy aufgefunden werden. Wenige Stunden später wurde an derselben Örtlichkeit dann ein 17-Jähriger dabei beobachtet, wie er sich gerade einen Joint drehte. Auch dieser wurde durch die Beamten sichergestellt.

Etwas weiter gekommen war ein 25-Jähriger ungefähr zeitgleich Am Floßhafen. Er war bereits dabei seinen Joint zu konsumieren, als eine zufällig vorbeikommende Streife dies bemerkte und unterband.

Kurz nach Mitternacht wurde zudem im Park Schöntal weiteres Marihuana festgestellt. Dieses wurde dort von einem 22-jährigen mitgeführt. Auf ihn kommt nun, wie auch auf alle anderen genannten jungen Männer, ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz zu.

Kreis Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Zwei Unfallfluchten im Landkreis

Mainaschaff. Am Samstag hatte eine 78-Jährige Dame ihren BMW gegen 12:00 Uhr auf einem Parkplatz Im Trauenloh abgestellt. Als sie um 13:30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, musste sie feststelle, dass dieser in der Zwischenzeit angefahren worden war. Hierbei entstand am rechten Heck ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Der Verursacher hatte weder auf die Dame gewartet, noch die Polizei verständigt. Daher ermittelt die Polizeiinspektion nun wegen Unfallflucht.

Waldaschaff. Am Freitag wurde zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr in der Aschaffenburger Straße ein Zaun beschädigt. Da der Maschendrahtzaun an einem massiven Metallpfosten angebracht war ist davon auszugehen, dass der Schaden durch ein Fahrzeug verursacht wurde. Auch hier hat sich bislang niemand bei dem Geschädigten gemeldet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Zeugen, die zu den o.g. Sachverhalten Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen

Betrunken am Steuer

Johannesberg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Hauptstraße ein Nissan Ziel einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei wurde bei dem 47-jährigen Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,8 Promille und damit deutlich über der gesetzlich vorgeschrieben Grenze. Der Wert wurde bei einem gerichtsverwertbaren Test auf der Polizeiinspektion Aschaffenburg bestätigt. Der Fahrzeugführer musste seine Schlüssel zunächst abgeben und darf nun mit einem hohen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen.

Polizei Aschaffenburg/mkl