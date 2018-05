Drei Verletzte nach Überschlag auf der A3 bei Hösbach

Kurz nach fünf Uhr war ein Ford Focus von Holland kommen in Richtung Österreich unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Hösbach und Bessenbach/Waldaschaff kam der Fordfahrer nach links in die Mittelabtrennung, verlor die Kontrolle über das Auto, prallte nochmals in die Betongleitwand und kam nach einem Überschlag auf der linken Spur auf dem Dach zum Liegen.

Während der 21-jährige Fahrer nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieb wurden zwei Mitfahrer und eine Mitfahrerin nach einer notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehren aus Hösbach und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn.

Nach gut einer halben Stunde Vollsperrung konnte der Verkehr auf einem Fahrstreifen vorbeifließen.

Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden - er musste abgeschleppt werden.

Nachdem beim Fahrer Drogenkonsum vermutet wurde, veranlassten die aufnehmenden Polizeibeamten eine Blutentnahme. Ralf Hettler