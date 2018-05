Hoher Sachschaden nach Unfall

Am Freitag um 13:30 Uhr befuhr eine 47-jährige mit ihrem Peugeot die Darmstädter Straße in stadtauswärtiger Richtung. Im Bereich der Ampelanlage Leiderer Lichtspiele wollte sie ihr Fahrzeug wenden und wieder in stadteinwärtige Richtung fahren. Zu diesem Zweck bog sie im Bereich der Überführung des Westringes zweimal links ab. Hierbei übersah sie an der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung zwischen Darmstädter Straße und Abfahrtsast Westring das angezeigte Rotlicht und kollidierte beim Überqueren des Westrings mit dem bei Grünlicht in die Kreuzung einfahrenden VW eines 29-jährigen. Dieser befuhr den Abfahrtsast des Westringes aus Richtung Südring kommend. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 18.000,- Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Geparkten Pkw angefahren

Am Freitag parkte eine 44-jährige ihren Toyota in der Zeit von 13:20 Uhr bis 13:40 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lange Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Streifschaden im Bereich des rechten Fahrzeughecks fest. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 350,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizeibeamte angepöbelt

Am Freitagnachmittag fand in der Innenstadt Aschaffenburg der Hypo-Citylauf statt. Zu diesem Zweck wurden in der Innenstadt mehrere Absperrungen errichtet. Gegen 18:40 Uhr fiel an einer dieser Absperrungen in der Friedrichstraße ein 22-jähriger durch sein unflätiges Betragen auf, als er die dort eingesetzten Polizeibeamten anpöbelte und beleidigte. Bei der nun folgenden Kontrolle griff der junge Mann einen der eingesetzten Polizeibeamten an und schubste diesen weg. Daraufhin wurden ihm Handschellen angelegt und er wurde zum Dienstfahrzeug verbracht. Hierbei riss er sich aus dem Griff der Polizeibeamten los und versuchte zu flüchten. Er konnte jedoch sehr schnell eingeholt und zu Boden gebracht werden. Der 22-jährige wurde anschließend aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Vorfahrt missachtet

Stockstadt am Main

Ein 63-jähriger befuhr am Freitag um 16:20 Uhr mit seinem Opel die Taunusstraße in Richtung Industriestraße. An der Kreuzung zur Industriestraße wollte er diese geradeaus queren. Zur selben Zeit befuhr eine 34-jährige mit ihrem Ford die Industriestraße von der B26 kommend. Der 63-jährige übersah die Vorfahrtsberechtigte und kollidierte frontal mit der Beifahrerseite des Ford. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro.

vd/Polizei Aschaffenburg