Unfallflucht im Parkhaus

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden an der Beifahrertüre in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Parkrempler mit Flucht

In der Mühlstraße wurde von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 5:20 Uhr, ein silberfarbener VW Passat von einem anderen Fahrzeug beim Ein-/Ausparken touchiert. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens ohne Hinterlassung seiner Personalien und verursachte einen Fremdschaden von cirka 1.000 Euro.

Weitere Unfallflucht

Ein weißer Fiat 500 wurde am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 14:30 Uhr in der Medicusstraße auf der rechten Fahrzeugseite von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Unfallflucht mit 1.000 Euro Fremdschaden.

Fahrraddiebstahl

Aus einem Hof eines Mehrfamilienhauses verschwand in der Zeit von Mittwoch, 14 Uhr, bis Donnerstag, 0:30 Uhr, ein schwarzes Fahrrad der Marke Müssing im Zeitwert von 250 Euro. Das Rad war mit dem Vorderreifen durch ein Kettenschloss verschlossen abgestellt worden.

Unfallflucht Mainaschaff

Am Donnerstag zwischen 16:40 Uhr und 18:40 Uhr wurde auf einem Anwohnerparkplatz in der Mainparkstraße ein grauer Ford Focus von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und am Radkasten hinten links beschädigt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Fremdschaden von 1.500 Euro.

Dieselzapfer

Goldbach

In der Zeit von Mittwoch, 16:30 Uhr, bis Donnerstag, 6 Uhr, wurden im Dammer Weg von einem weißen Lkw Mercedes etwa zwanzig Liter Diesel abgepumpt. Die Täter hatten zuvor das Tankschloss aufgebrochen. Es entstand ein Gesamtschaden von gut 500 Euro.

Fahrraddiebstahl

Heigenbrücken

Am Mittwoch zwischen 6:50 Uhr und 13:30 Uhr verschwand am Bahnhof ein schwarzes Fahrrad der Marke Bulls King Boa zum Zeitwert von 300 Euro. Der Gegenstand war an einem Geländer angeschlossen.

Fensterscheibe eingeworfen

Großostheim

In der Zeit von Freitag, 20.04.2018, bis Mittwoch, 02.05.2018, 19 Uhr, wurde am Bergweg im Ortsteil Pflaumheim die Fensterscheibe im Erdgeschoss eines Mehrfamilienwohnhauses vermutlich durch einen Steinwurf zerstört. Schaden: 100 Euro.

Polizei ermittelt Graffiti-Schmierer

Haibach

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat einen 24-jährigen Mann aus einer Landkreisgemeinde als Verantwortlichen für mindestens vier Fälle von Graffiti in Haibach ermittelt. Im Zeitraum zwischen Januar und März war der junge Mann im Bereich Schollstraße, Haibacher Schweiz und Ankergasse unterwegs gewesen und hatte Garagenwand, Marienkapelle und einen Zigarettenautomaten mit undefinierbaren Schriftzügen verunziert. Aufgrund einer detaillierten Zeugenaussage, konnte der Ermittler beim Tatverdächtigen über eine Zeugenaussage, die verwendeten tags und blackbooks zum Erfolg kommen. Der angerichtete Schaden betrug über 1.000 Euro.

vd/Polizei Aschaffenburg