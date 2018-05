Marihuana-Handel im Aschaffenburger Schöntal: Ermittlungen gegen 27-Jährigen

Kurz vor 17.30 Uhr kontrollierten die Beamten den 27-Jährigen in der Parkanlage. Als die Beamten den Mann durchsuchten, fielen ihnen insgesamt 29 Druckverschlusstütchen in die Hände, in denen überwiegend kleinere Mengen Marihuana portioniert waren. Die Polizisten nahmen den mutmaßlichen Rauschgifthändler vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle. Die weiteren Ermittlungen übernahm in der Folge die Kripo Aschaffenburg.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächt ige, der aktuell im Landkreis Aschaffenburg wohnhaft ist, wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen, insbesondere im Hinblick auf Hintermänner und Abnehmer des Rauschgifts, dauern unterdessen noch an.

mci/Quelle: Polizei Unterfranken