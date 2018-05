Er wurde durch den Rettungsdienst in die Unfallklinik Frankfurt verbracht. Nach ersten Ermittlungen der Polizei waren an der Baustelle keine ausreichenden Absicherungsmaßnahmen getroffen worden. Die Fachbehörden wurden deshalb bereits informiert.

Polizeistreifen verhindern den Start von angetrunkenen Lastzugfahrern

Am frühen Mittwochmorgen, um 06:30 Uhr, wurden in der Limesstraße zwei 51- und 59-jährige Kraftfahrer von Polizeibeamten vor Fahrtantritt kontrolliert. Der Rumäne und der Pole wollten in angetrunkenem Zustand ihren Lastwagen in Betrieb nehmen. Atemalkoholtests ergaben Werte zwischen 0,6 und 0,8 Promille. Deshalb wurden von den Ordnungshütern die Fahrzeugschlüssel gefahrenabwehrend sichergestellt. Nach einer erneuten Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnten beide einige Stunden später straflos ihr „Gefährt“ starten.

Hyundai angefahren und geflohen

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 5 Uhr und 14 Uhr, wurde auf dem Suicardus-Parkplatz ein roter Hyundai an der linken Seite der Heckstoßstange von einem unbekannten Fahrzeug offensichtlich beim Rangieren beschädigt. Der angerichtete Fremdschaden beträgt cirka 5.000 Euro.

Auto gestreift und weggefahren

Im Parkhaus Elisenstraße wurde am Mittwoch, zwischen 8 Uhr und 08:45 Uhr, auf der Ebene 2 ein schwarzer Skoda Superb von einem unbekannten Fahrzeug hinten rechts angefahren. Auch hier flüchtete der Verursacher und hinterließ einen Fremdschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Verstoß 0,5-Promille-Grenze

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Mittwoch, um 22 Uhr, in der Steinbacher Straße der 41-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades angehalten. Hierbei fiel der Streife Alkoholgeruch auf. Ein Test am gerichtsverwertbaren Evidential ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, Anzeige wird erstellt.

Nach Parkrempler verschwunden

In der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 18:15 Uhr, am Mittwoch wurde am Friedhofsparkplatz in der Linkstraße ein schwarzer Kia von einem Fremd-Pkw, vermutlich beim Parken, angefahren und beschädigt. Fremdschaden cirka 500 Euro.

In Fällen mit unbekannten Verursachern erbittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um Hinweise unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

Autolack zerkratzt

In der Zeit von Montag, 10 Uhr bis Dienstag, 18 Uhr wurde in der Christian-Schad-Straße der Lack an einem weißen Seat von einem unbekannten Täter zerkratzt. Fremdschaden 2.500 Euro.

Kennzeichen gestohlen

In der Nilkheimer Bahnhofstraße verschwand am Dienstag, zwischen 8 Uhr und 16 Uhr, von einem parkten Roller das aktuelle Versicherungskennzeichen 577 AIB. Schaden: 20 Euro.

Rucksack geklaut

Beim Einkaufen am Mittwoch, gegen 12:45 Uhr, in einem Kaufhaus in der Frohsinnstraße wurde der Rucksack einer 51-jährigen Frau, während eines Umkleidevorgangs, von einem unbekannten Täter entwendet. Rucksack und Inhalt haben einen Gesamtwert von cirka 200 Euro.

Auto beschädigt

In der Zeit zwischen Montag, 20:30 Uhr und Mittwoch, 12:05 Uhr zerkratzte ein unbekannter Täter in der Schurzstraße den Lack auf der Beifahrerseite eines Pkw Ford. Hierbei entstand ein Schaden von cirka 2.500 Euro.

Einparkrempler

Sailauf. Am Mittwoch, um 10 Uhr, rangierte ein 23-jähriger auf einem Parkplatz im Kurfürst-Eppstein-Ring mit seinem blauen Lkw und ließ sich hierbei von einer 25-jährigen Zeugin einweisen. Hierbei kollidierte der Lkw leicht mit einem silberfarbenen Opel und beschädigte das Fahrzeug. Sowohl der Lkw-Fahrer als auch seine Einweiserin verleugnen einen Zusammenstoß. Die weiteren Ermittlungen zu dem angerichteten Schaden über 250 Euro werden nun durch Experten vorgenommen.

Kollision beim Abbiegen

Kleinostheim. Am Mittwoch, kurz nach 20 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Pkw Peugeot die Friedrich-Ebert-Straße und bog an der Kreuzung Steinbachstraße nach rechts ab. Hierbei verstieß er gegen das Rechtsfahrgebot, da er in einem zu weiten Bogen abbog. Es erfolgte eine Kollision mit einem entgegenkommenden VW. Hierbei entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro.

Scheibe an Auto eingeschlagen

Großostheim. Im Ortsteil Ringheim wurde im Nordring am Mittwoch, zwischen 8 Uhr und 17:30 Uhr, die linke hintere Seitenscheibe eines blauen Daimler Chrysler von einem Unbekannten eingeschlagen. Sachschaden cirka 300 Euro.

Polizei Aschaffenburg/kick