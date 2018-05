Marmelade vergessen - Feuerwehr rückt aus

Eine 61-jährige Frau hatte in einem Topf Marmelade gekocht und vergessen, so dass der Inhalt einschmorte und es dadurch zu einer nicht unerheblichen Rauchentwicklung in der Wohnung kam. Der pflichtgemäß installierte Rauchmelder schlug daraufhin Alarm an.

Ein beherzter Nachbar konnte die Wohnungstüre öffnen und den Topf auf den Balkon verbringen. Die Feuerwehr musste anschließend lediglich mittels Lüfter Wohnung und Treppenhaus vom Rauch befreien. Es entstand kein Schaden.

Feuerwehr und Polizei möchten sich auch auf diesem Wege ausdrücklich für das vorbildliche Verhalten der beiden Nachbarn, einer 41-jährigen Frau und eines 52-jährigen Mannes bedanken.

Schlechter Start in den Maifeiertag

Am 1. Mai, gegen 07:30 Uhr, wurde in der Hanauer Straße der 27-jährige Fahrer eines Autos von einer Polizeistreife zur routinemäßigen Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über einer Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Versuch Polizei zu täuschen geht schief

Um 10:40 Uhr wurde in der Dalbergstraße eine 30-jährige Frau mit ihrem Opel angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Prüfung des Führerscheins entdeckten die Ordnungshüter, dass dieser offensichtlich nicht auf die Fahrerin ausgestellt war. Die weiteren Ermittlungen auf der Dienststelle ergaben, dass die 30-Jährige derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, da für sie ein unanfechtbarer Entzug derselben besteht. Sie hatte sich mit dem Führerschein ihrer 51-jährigen Mutter ausgewiesen. Nun erwarten Mutter und Tochter eine Anzeige durch die Polizei.

Wiederholt ohne deutsche Fahrerlaubnis unterwegs

Am Dienstag, um 22:30 Uhr, wurde ein 21-jähriger Mann aus einer Landkreisgemeinde am Freihofsplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er führte zu diesem Zeitpunkt einen Renault. Auf Verlangen konnte er keinen Führerschein vorzeigen. Bei der Recherche stellten die Ordnungshüter fest, dass der Mann bereits 2016 aus dem nicht europäischen Ausland in das Bundesgebiet eingereist und demzufolge nach sechs Monaten eine zumindest europäische Fahrerlaubnis beantragen hätte müssen. Bereits im April war er wegen des gleichen Delikts angehalten, ausreichend belehrt und angezeigt worden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, Anzeige wird vorgelegt.

Betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Am Mittwochmorgen, kurz nach Mitternacht, fiel einer Streifenbesatzung in der Darmstädter Straße der Fahrer eines schwarzen Audi auf, der grundlos äußerst langsam unterwegs war, mehrfach sein Auto abbremste und in leichten Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer zeigte sich nach der Anhaltung wenig kooperativ, außerdem wies er starke drogentypische Auffälligkeiten auf. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden und durch einen Arzt auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt.

Ohne Sicherheitsgurt dafür mit Alkohol

Goldbach

Am Maifeiertag, gegen 17 Uhr, wurde der 70-jährige Fahrer eines VW-Lkw in der Österreicher Straße zur Kontrolle angehalten, da einer Polizeistreife der nicht angelegte Sicherheitsgurt bei ihm aufgefallen war. Danach stellten die Beamten außerdem Alkoholgeruch fest. Ein Schnelltest ergab einen Wert von knapp unter einer Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden, auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutentnahme entnommen und Anzeige vorgelegt.

Verstoß 0,5-Promillegrenze

Haibach

Am Mittwochmorgen, um 00:45 Uhr, wurde der 38-jährige Fahrer eines Opel in der Würzburger Straße durch eine Polizeistreife kontrolliert. Hierbei fiel leichter Alkoholgeruch auf. Ein Test am gerichtsverwertbaren Evidential ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Deshalb wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Den Betroffenen erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro plus Verwaltungsgebühren und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat.

Schlüssel aus unverschlossenen Wagen geklaut

Großostheim

Auf dem Marktplatz verschwand am Dienstag, gegen 22:30 Uhr, aus einem unversperrten Ford Transit der Originalfahrzeugschlüssel. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg