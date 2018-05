Transporterfahrer mit fast 3 Promille im Blut

Dabei entstand am rumänischen Transporter ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich schnell heraus, warum der 46-Jährige aus der Ukraine am Steuer des polnischen Transporters es nicht schadensfrei schaffte, die Parklücke zu verlassen: Er roch stark nach Alkohol, konnte sich kaum auf den Beinen halten und war seiner Muttersprache nicht mehr mächtig. Ein durchgeführter Alkoholtest, der aufgrund der starken Alkoholisierung nur unter erschwerten Umständen durchgeführt werden konnte, erbrachte 2,86 Promille! Nach der obligatorischen Blutentnahme durfte der Mann seinen Rausch, den er sich während des Feiertags auf der Rastanlage aus einer „bordeigenen“ Schnapsflasche geholt hatte, in der Polizeizelle ausschlafen. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Polizei Aschaffenburg-Hösbach/kick