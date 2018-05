Vorfahrt missachtet - Laster crasht in Audi

Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten 73-jährigen Lenker eines Audi mit Anhänger, der die Wendelin-Veit-Straße befuhr und die Kreuzung zur Unteren Stockstädter Straße geradeaus querte. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.300,- Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Ohne Führerschein unterwegs

Am Montag gegen 16:00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg in der Darmstädter Straße ein 38-jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf. Der Fahrzeuglenker wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der 38-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Pkw zerkratzt

In der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr bis Montag, 04:00 Uhr hatte ein 38-jähriger seinen Audi in der Riesengasse abgestellt. Als er am Montag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug rundum zerkratzt worden war. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,- Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Geparktes Fahrzeug touchiert und von der Unfallstelle entfernt

Haibach. Bereits in der Zeit von 23.04.2018, 17:00 Uhr bis 24.04.2018, 11:00 Uhr wurde ein Krankentransportfahrzeug des Roten Kreuzes im Auenweg beschädigt. Der 73-jährige Fahrzeugführer hatte das uniformierte Fahrzeug im Tatzeitraum im Auenweg am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Am Folgetag stellte er frische Beschädigungen an der Fahrerseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beträgt ca. 500,- Euro.

