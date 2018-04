Autofahrer hielt in Kleinwallstadt mehrmals auf Kinder zu

Gegen 16:00 Uhr befanden sich zwei zwölf- und dreizehnjährige Jungen auf ihren Fahrrädern auf einem Parkplatz in der Mainstraße, als plötzlich ein Autofahrer den Motor seines Wagens laut aufheulen ließ und mit durchdrehenden Reifen auf die Kinder zufuhr. Diese konnten sich ihren Angaben nach gerade noch rechtzeitig vor einem Zusammenstoß in eine Wiese retten.Völlig geschockt trennten sich die beiden Jungs und fuhren in unterschiedliche Richtungen weiter.

Der Jüngere war in Richtung Ankergasse unterwegs, als sich der gleiche Wagen auf der Fahrbahn des Buben erneut mit durchdrehenden Reifen frontal näherte. Auch dieses Mal konnte das Kind nur durch Ausweichen in eine Wiese einen Frontalzusammenstoß mit dem Auto umgehen, stürzte dabei allerdings. Hierbei verletzte sich der Junge am Handgelenk. Das Fahrrad wurde ebenfalls leicht beschädigt. Der Wagen fuhr ohne zu halten weiter.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat, zu denen derzeit noch keine Aussage getroffen werden kann. Der Fahrzeuglenker, ein 70-jähriger Mann aus dem Landkreis Miltenberg, wurde am Freitag von Beamten der Kriminalpolizei Aschaffenburg vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg noch am Nachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Der Rentner, gegen den wegen versuchten Totschlags, Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzungsdelikten ermittelt wird, sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter 06021/857-1732 zu melden.

vd/Polizei Unterfranken und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg