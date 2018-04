Fahrt unter Drogen endet nach Kontrolle

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Sonntagmorgen um 8 Uhr wurde eine 37-Jährige in der Großostheimer Straße zu einer routinemäßigen Kontrolle mit ihrem Pkw angehalten. Hierbei fiel der Streifenbesatzung bei der Fahrerin drogentypische Besonderheiten auf, weshalb die Weiterfahrt unterbunden, das Auto abgestellt und im Klinikum Aschaffenburg eine Blutentnahme von einem Arzt durchgeführt wurde.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Um 13:30 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Würzburger Straße ein 55-Jähriger mit einem Mofa auf, an dem noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 angebracht war. Der Verantwortliche hatte es versäumt, sich rechtzeitig zum 1. März 2018 mit einem neuen Vertrag auszustatten. Die Weiterfahrt wurde untersagt, Anzeige wird vorgelegt.

Steuerverstoß

Am Sonntag um 23:30 Uhr wurde der 54-jährige Fahrer eines blauen Dacia mit kroatischem Kennzeichen in der Platanenallee von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er nachweislich seit fünf Jahren in Aschaffenburg wohnhaft ist, jedoch hatte er seinen Pkw bis zum Kontrolltag nicht umgemeldet. Nun erfolgt eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach der Abgabenordnung, Kraftsteuergesetz und Fahrzeugzulassungsverordnung.

Frisch beschädigter Pkw von Streife entdeckt

Am frühen Montagmorgen um 1 Uhr entdeckte eine Polizeistreife in der Theresienstraße einen schwarzen Pkw VW, an dem ein frischer Unfallschaden vorlag. Die Überprüfung der Ordnungshüter ergab, dass mit diesem Fahrzeug kein Unfall aktuell aufgenommen worden war. An der linken Fahrzeugseite war ein Schaden von etwa 2000 Euro festzustellen, der offensichtlich durch einen Lkw verursacht worden war. Die Verkehrsunfallflucht wurde durch die Beamten vor Ort aufgenommen, der Eigentümer des geschädigten VW verständigt.

Hinweise über den Verursacher erbittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

sre/Polizei Aschaffenburg